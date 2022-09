Aux États-Unis, Apple met fin au plateau de la carte SIM avec sa gamme d’iPhone 14

Quelle surprise ! Avec l’iPhone 14, Apple a trouvé le moyen de retirer un autre élément obligatoire qui se trouve habituellement dans la boîte. La victime de cette année est l’éjecteur de plateau de carte SIM. Mais non, Apple n’a pas fait cela en raison de « préoccupations environnementales ». Son absence est tout à fait justifiée — vous n’en aurez tout simplement plus besoin à l’avenir.

De l’autre côté de l’Atlantique, Apple a effectué une transition complète vers l’eSIM. Pour la toute première fois, les utilisateurs ne pourront pas insérer de carte SIM physique dans leur iPhone et devront ajouter des opérateurs numériques à la place. Apple est le premier fabricant à pousser agressivement l’adoption de l’eSIM à une si grande échelle. Cela signifie que cette année, pour passer à un nouvel iPhone, il ne suffira pas de retirer la carte SIM de votre ancien appareil et de l’insérer dans votre tout nouvel iPhone 14.

Comment cela va-t-il se passer ? Eh bien, tout se passera par voie électronique, car tous les modèles d’iPhone 14 américains sont désormais dotés d’une double carte SIM électronique uniquement.

Une eSIM est une carte SIM numérique qui permet à un utilisateur d’activer un forfait cellulaire sans avoir à se rendre dans une boutique ou à attendre une carte physique, tout se passe numériquement. Gardez à l’esprit que ce sont spécifiquement les modèles d’iPhone 14 vendus aux États-Unis qui n’auront pas de support de carte SIM physique, tandis que les appareils iPhone 14 en dehors des États-Unis ont toujours un plateau SIM traditionnel plus un support pour une eSIM.

La gamme d’iPhone 14 étant appelée à se généraliser rapidement, l’eSIM bénéficiera de l’influence massive que les smartphones d’Apple ont invariablement. Ainsi, nous pourrions voir de plus en plus d’appareils passer entièrement à l’eSIM dans un proche avenir.

Des avantages et inconvénients

Vous vous souvenez de l’époque où l’iPhone était livré avec des écouteurs et un chargeur ? Nous non plus. C’est le pouvoir d’Apple et, heureusement, cette fois-ci, il a été utilisé pour ouvrir la voie à des progrès majeurs et non à de simples profits.

La technologie de l’eSIM présente un certain nombre d’avantages inhérents par rapport à la carte SIM habituelle. Pour une fois, le vol d’un iPhone va devenir encore plus difficile, car un voleur aura beaucoup de mal à retirer une eSIM de votre appareil.

De plus, voyager sera un jeu d’enfant avec la prise en charge de la carte eSIM, car les utilisateurs pourront facilement activer une carte eSIM correspondante dans le pays qu’ils visitent. Enfin, l’eSIM permet aux utilisateurs de disposer de plusieurs numéros de téléphone et de plusieurs forfaits de données en même temps. C’est ça, le minimalisme bien fait.