iPhone 17 : hausse de prix en vue ? Voici à quoi s’attendre niveau tarifs et nouveautés

L’événement Apple de septembre approche à grands pas : la keynote aura lieu le 9 septembre 2025, avec au programme la nouvelle gamme iPhone 17. Grâce aux multiples fuites de ces derniers mois, on a déjà une idée assez claire de ce qui se prépare… et aussi de ce que cela pourrait vous coûter.

Entre la disparition du modèle Plus, l’arrivée d’un iPhone 17 Air ultra-fin, et une refonte complète des versions Pro, la gamme promet de séduire — mais aussi d’être un peu plus chère cette année.

iPhone 17 : Une hausse de 50 dollars dans les cartons ?

D’après les rumeurs les plus crédibles, Apple pourrait augmenter les prix de 50 dollars sur la plupart des modèles, voire sur toute la gamme. Cette hausse s’expliquerait en partie par les nouvelles taxes à l’importation, mais aussi par l’ajout de composants plus haut de gamme comme le stockage ou la RAM.

Voici les prix spéculatifs de la gamme iPhone 17 aux États-Unis :

iPhone 17 : 849 dollars (contre 799 dollars pour l’iPhone 16)

iPhone 17 Air : 949 dollars

iPhone 17 Pro : 1 049 dollars (mais avec 256 Go de stockage de base)

iPhone 17 Pro Max : 1 199 dollars (estimation)

À noter : si le stockage double (de 128 à 256 Go sur le Pro), la hausse serait en partie justifiée, voire avantageuse par rapport à l’iPhone 16 Pro de 256 Go (1 099 dollars aujourd’hui).

Pourquoi Apple pourrait maintenir les prix ?

Face à Google et Samsung, qui ont maintenu leurs prix en 2025 (Pixel 10, Galaxy S25), Apple pourrait aussi décider de jouer la carte de la stabilité, surtout pour le modèle standard. Car le prix reste un facteur décisif pour beaucoup de consommateurs au moment du renouvellement.

Mais entre les nouveaux composants, les écrans améliorés, et les ambitions autour de l’IA locale (Apple Intelligence), la hausse semble de plus en plus probable.

Quelles nouveautés pour justifier ce tarif ?

Voici un récapitulatif des nouveautés attendues pour chaque modèle :

iPhone 17 (modèle standard)

Écran plus grand : 6,3 pouces (contre 6,1 pouces).

Affichage 120 Hz avec ProMotion et écran Always-On enfin disponibles sur les modèles classiques.

Charge MagSafe plus rapide, jusqu’à 45 W.

Nouvelle caméra frontale 24 mégapixels.

12 Go de RAM pour supporter les fonctions d’IA locales.

iPhone 17 Pro & Pro Max

Nouveau téléobjectif 48 mégapixels avec zoom périscopique x5.

Enregistrement vidéo 8K sur les modèles Pro.

Bloc photo redessiné, plus imposant.

Caméra selfie 24 mégapixels.

Châssis en aluminium, avec dos verre + aluminium.

Écran anti-reflet avec finition matte (type nano-texture).

Batterie plus grosse pour le Pro Max (au-delà de 5 000 mAh ?).

iPhone 17 Air (le remplaçant du modèle Plus)