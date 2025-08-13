Accueil » Google Pixel 10 : eSIM-only aux États-Unis et toutes les nouveautés avant l’événement du 20 août

Le Google Pixel 10 sera officiellement présenté le 20 août, mais comme souvent, les fuites ont déjà révélé l’essentiel. Dernière information en date : aux États-Unis, la plupart des modèles Pixel 10 abandonneront complètement le lecteur de carte SIM physique pour passer à l’eSIM-only.

Aux États-Unis, adieu la SIM physique (sauf pour le Pixel 10 Pro Fold)

Selon les dernières indiscrétions, les Pixel 10, Pixel 10 Pro et Pixel 10 Pro XL vendus sur le marché américain seront uniquement compatibles eSIM.

Seul le Pixel 10 Pro Fold conservera un emplacement SIM physique, en plus de l’eSIM.

En dehors des États-Unis, Google devrait adopter la même stratégie qu’Apple : eSIM-only aux USA, mais maintien du tiroir SIM sur certains marchés internationaux.

Pour les utilisateurs américains, cette évolution divisera sans doute :

Les partisans de l’eSIM y verront un gain de simplicité pour changer d’opérateur en quelques minutes, sans manipuler de petite carte plastique.

Les fidèles de la SIM physique regretteront la possibilité de changer rapidement de téléphone en insérant simplement leur carte.

Sur le plan technique, la suppression du tiroir SIM libère de l’espace interne, ce qui pourrait être exploité pour agrandir la batterie ou intégrer de nouveaux composants. Côté sécurité, plus de risque qu’une carte soit retirée ou remplacée à votre insu.

Des batteries plus généreuses et le retour de Pixelsnap

Parmi les autres améliorations, le Pixel 10 Pro XL se démarquerait avec une batterie de 5 200 mAh, la plus grande jamais intégrée à un Pixel. Tous les modèles profiteront de la recharge sans fil rapide Pixelsnap et d’une autonomie annoncée de plus de 24 heures.

Spécifications attendues pour la gamme Pixel 10

Pixel 10

Écran Actua 6,3 pouces (120 Hz, full HD+)

Google Tensor G5

12 Go de RAM

Triple caméra arrière : 48 + 13 + 10,8 mégapixels (zoom 20x)

Caméra frontale 10,5 mégapixels avec autofocus

Pixel 10 Pro/Pixel 10 Pro XL

Écran Super Actua : 6,3 pouces et 6,8 pouces (120 Hz, Quad HD+)

Google Tensor G5

16 Go de RAM

Triple caméra arrière : 50 + 48 + 48 mégapixels (zoom 100x, vidéo 8K)

Caméra frontale 42 mégapixels avec autofocus

Pixel 10 Pro Fold

Écran pliable principal de 8 pouces Super Actua Flex + écran secondaire 6,4 pouces Actua

Google Tensor G5

Jusqu’à 1 To de stockage

Batterie ~5 000 mAh

Triple caméra avancée avec zoom 20x

Un lancement stratégique, mais sans grande surprise

Entre le passage à l’eSIM-only aux États-Unis, l’arrivée d’une recharge sans fil plus rapide et des autonomies revues à la hausse, Google mise sur des évolutions pratiques plus que sur une refonte radicale.

Rendez-vous le 20 août pour confirmer ces informations et découvrir si Google prévoit quelques surprises de dernière minute.