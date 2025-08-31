Galaxy Z TriFold : Samsung dévoilera son smartphone pliable à trois volets lors de l’IFA 2025

Alors que Samsung prépare son événement IFA 2025 à Berlin, les fuites s’intensifient autour de son premier smartphone à triple pli, connu sous le nom officieux de Galaxy Z TriFold.

Ce modèle marquerait une nouvelle étape dans l’évolution du pliable, en intégrant un design à trois panneaux et des fonctions jusqu’ici absentes sur les prototypes.

Galaxy Z TriFold : Recharge sans fil, recharge inversée et NFC confirmés

Trois animations issues de One UI 8 ont été dévoilées par le leaker @TechHighest, montrant que le Galaxy Z TriFold prendra en charge la recharge sans fil classique, la recharge sans fil inversée (pour accessoires comme les Galaxy Buds), ainsi que les paiements NFC, même lorsqu’il est totalement déplié.

Ces fonctionnalités cruciales — absentes de nombreux concepts antérieurs — pourraient rendre l’appareil beaucoup plus utilisable au quotidien, et pas seulement un gadget de salon.

Un pliage « en G » pour mieux protéger l’écran

Contrairement au Huawei Mate XTs, qui adopte un pliage en « Z » laissant une partie de l’écran exposée, Samsung a opté pour un pliage interne complet en « G » : les panneaux latéraux se referment vers l’intérieur, recouvrant totalement l’écran principal une fois fermé.

Résultat : l’écran flexible de 10,1 pouces est totalement protégé lorsqu’on glisse l’appareil dans une poche ou un sac, évitant rayures et dégradations. Cette stratégie met clairement l’accent sur la durabilité plutôt que sur la simplicité visuelle.

D’après les dernières informations, le Galaxy Z TriFold serait équipé de :

Snapdragon 8 Elite Gen 2 (ou Elite « for Galaxy ») pour des performances de pointe ;

Un capteur principal de 200 mégapixels digne des Galaxy Ultra ;

Une batterie compatible recharge rapide, même avec les contraintes du format pliable ;

Un nouveau mode logiciel appelé « Split Trio », permettant d’exécuter jusqu’à trois applications en multitâche, une par panneau.

Un prix très premium : entre 3 000 et 3 499 dollars

Le prix n’est pas encore officiel, mais les estimations actuelles évoquent un tarif compris entre 3 000 et 3 499 dollars. À ce niveau, le Galaxy Z TriFold s’adresse clairement à un public de passionnés ou de professionnels, plutôt qu’au grand public.

Samsung devrait lever le voile sur le Galaxy Z TriFold à l’occasion de sa conférence du 4 septembre, en amont de l’IFA 2025. La firme pourrait ainsi devancer Huawei et consolider son avance sur le marché du pliable, avec une solution aussi ambitieuse que pragmatique.

Avec son design à triple pliure, sa protection de l’écran renforcée, et des fonctions premium comme le NFC ou la recharge inversée, le Galaxy Z TriFold pourrait bien être le pliable le plus abouti jamais lancé par Samsung. Reste à voir si le public suivra à ce prix-là, mais une chose est sûre : Samsung veut redéfinir les limites de ce qu’un smartphone peut faire.