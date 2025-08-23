Samsung Galaxy Z TriFold : une fuite révèle la fonction multitâche « Split Trio » révolutionnaire

Samsung s’apprête à lancer son tout premier smartphone à triple pliage, le Galaxy Z TriFold, prévu pour fin 2025. Et, les dernières fuites nous donnent un aperçu concret de ce que cette innovation pourrait apporter, notamment en matière de productivité et de multitâche.

Galaxy Z TriFold : un nouveau cap pour les smartphones pliables

Selon SamMobile, le Galaxy Z TriFold sera équipé d’un grand écran pliable interne de 10,1 pouces, se dépliant pour offrir une expérience proche de celle d’une tablette. La nouveauté la plus marquante ? Une fonction multitâche nommée « Split Trio ».

Sur les Galaxy Z Fold actuels, il est possible d’ouvrir jusqu’à 3 applications, mais 2 d’entre elles sont limitées à un quart de l’écran. Avec Split Trio, chaque application aura son propre espace, équivalent à un écran de smartphone normal, côte à côte. Des icônes de Split Trio ont déjà fuité, suggérant une interface claire et fluide.

Autre nouveauté : la possibilité de mettre en miroir l’écran de couverture sur l’écran principal une fois le téléphone déplié. Résultat : vos trois écrans d’accueil externes apparaîtront à l’identique à l’intérieur. Et pour ceux qui préfèrent une expérience plus personnalisée, le mirroring est désactivable, tout comme sur les modèles Z Fold actuels.

Spécifications attendues

Voici un récapitulatif des caractéristiques connues à ce jour :

Spécification Détail Écran interne 10,1 pouces pliable Processeur Snapdragon 8 Elite Système Android 16 + One UI 8.5 Multitâche Split Trio (3 applis plein écran) Mirroring Oui (désactivable) Appareils photo Triple capteur (comme Z Fold 7) Batterie Plus grande que sur les Fold actuels Mises à jour 7 ans d’OS et sécurité Prix estimé Entre 2 500 € et 3 000 €

Concurrence : Huawei Mate XT en ligne de mire

Face au Huawei Mate XT, seul autre téléphone à triple pliage en préparation, Samsung pourrait se démarquer par son expérience logicielle poussée, son écosystème Galaxy, et la prise en charge native d’Android 16.

Avec ses fonctions de productivité avancées, son design innovant et ses performances de pointe, le Galaxy Z TriFold pourrait bien convaincre les pros, les créatifs et les technophiles exigeants.

Le lancement est attendu lors d’un Galaxy Unpacked de fin 2025, voire début 2026, à un tarif avoisinant les 2 500 € à 3 000 €.