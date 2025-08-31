Accueil » Suunto Race 2 et Wing 2 : la montre et les écouteurs parfaits pour les coureurs et sportifs outdoor

Suunto enrichit son écosystème sportif avec deux nouveaux produits haut de gamme : la Suunto Race 2, une montre GPS multisport axée trail et performance, et les Suunto Wing 2, des écouteurs à conduction osseuse conçus pour la sécurité et le confort en mouvement.

Disponibles fin août et septembre 2025, ces nouveautés visent les athlètes, coureurs, cyclistes et aventuriers en quête de précision et de liberté.

Suunto Race 2 : plus légère, plus lumineuse, plus endurante

Évolution directe de la Race première génération, la Suunto Race 2 est la montre la plus avancée de la marque à ce jour. Elle arbore un écran LTPO de 1,5 pouce, avec une résolution de 466 × 466 pixels, une luminosité maximale de 2 000 nits, et un mode Always-On Display.

Grâce à la technologie LTPO, le taux de rafraîchissement peut descendre à 1 Hz pour économiser la batterie.

Autonomie impressionnante :

Jusqu’à 55 heures de GPS double fréquence actif,

16 jours avec fréquence cardiaque continue,

Et 22 jours sans suivi cardiaque.

Son design a été affiné : elle est 6 % plus fine et plus légère que sa prédécesseure, avec un poids de seulement 57 g (sans bracelet). Le boîtier est décliné en acier inoxydable (All Black, Feather Gray, Coral Orange, Wave Blue) et titane (Titanium Black, Titanium Trail), avec verre saphir et lunette résistante à l’usure.

Fonctionnalités clés :

115 sports intégrés, personnalisables,

Cartes hors ligne avec navigation complète,

Guidage en montée et en descente,

Scores d’entraînement et de récupération, suivi du sommeil et HRV,

Suivi VO₂ Max, seuil lactique et charge cumulative,

Capteur cardiaque optique mis à jour avec alertes en cas de rythme trop élevé.

La Suunto Race 2 est compatible avec plus de 300 applications tierces, dont Strava, Adidas Running, Komoot, Runkeeper ou encore MapMyRun.

Suunto Wing 2 : des écouteurs ouverts intelligents et sûrs

Les Suunto Wing 2 misent sur une conduction osseuse améliorée pour allier écoute de qualité et sécurité en extérieur. Légers, épurés, et résistants au vent jusqu’à 30 km/h, ils proposent une expérience audio optimisée pour les coureurs.

Caractéristiques audio :

Son plus riche, meilleure restitution des basses,

Deux micros avec réduction de bruit IA,

Filtre anti-vent performant,

Bluetooth 5.3 pour une connexion fluide.

Autonomie :

12 heures d’écoute,

Jusqu’à 36 heures avec la batterie externe fournie,

Recharge rapide : 5 minutes = 1h30 de lecture.

Fonctions innovantes :

LED de sécurité avec modes freinage, virage et cadence,

Détection de posture et mobilité du cou,

Commandes gestuelles sans contact,

Retour vocal en temps réel pour le suivi d’entraînement.

Disponibles en All Black ou Coral Orange, ces écouteurs ouverts conviendront parfaitement aux adeptes de trail, running urbain ou vélo, souhaitant rester à l’écoute de leur environnement.

