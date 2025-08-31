Accueil » Huawei : une MatePad compacte de 8,8 pouces avec OLED et 5G prévue pour septembre 2025

Huawei semble vouloir étoffer sa gamme de tablettes MatePad avec un nouveau modèle haut de gamme, mais cette fois dans un format compact. Une stratégie qui viserait à concurrencer directement des modèles populaires comme le Lenovo Legion Y700 ou la Redmi K Pad.

Selon les dernières fuites, cette MatePad miniature pourrait être officialisée dès le 4 septembre 2025, lors du même événement que les FreeClip 2.

Une MatePad avec un écran OLED compact et immersif

D’après les informations publiées par le célèbre leaker Digital Chat Station sur Weibo, la tablette serait dotée d’un écran OLED de 8,8 pouces, avec des bords très fins. Un format idéal pour ceux qui souhaitent un appareil plus mobile sans faire de compromis sur la qualité d’affichage.

L’appareil a également été repéré dans une certification réseau, confirmant la prise en charge de la 5G, ce qui en ferait une des rares petites tablettes à proposer cette connectivité.

Un processeur Kirin dernière génération au programme ?

La tablette pourrait être équipée d’un processeur Kirin 9030, un SoC de la série Kirin 9, conçu pour combiner efficacité énergétique, puissance AI et compatibilité 5G. Il s’agirait probablement d’une version optimisée du Kirin N-1, mentionné dans d’autres fuites.

Le choix de Kirin confirme le retour en force de Huawei sur le marché des puces maison, après les nombreuses restrictions imposées ces dernières années.

Trois coloris au lancement

Toujours selon la même source, la MatePad compacte serait lancée en trois coloris élégants : Vert, Blanc et Noir. Un design sobre, mais moderne, fidèle à l’ADN esthétique de Huawei.

Un lancement prévu pour le 4 septembre ?

Si toutes les rumeurs convergent, la présentation de cette tablette devrait se faire le 4 septembre 2025, en parallèle de l’événement consacré au Mate XTs et aux nouveaux écouteurs FreeClip 2. Huawei semble vouloir faire de la rentrée un moment stratégique, avec une gamme de produits ciblant aussi bien les professionnels que les jeunes créateurs mobiles.

Une tablette compacte pour utilisateurs exigeants ?

Si ces informations se confirment, Huawei pourrait frapper fort en proposant une tablette premium, compacte, et 5G, là où la concurrence est encore limitée. De quoi séduire les étudiants, les voyageurs, ou les professionnels souhaitant une expérience multimédia de haute qualité dans un format nomade.

Reste à voir si cette tablette sera commercialisée à l’international, ou si elle restera une exclusivité du marché chinois.