Samsung annonce un événement Galaxy Unpacked le 4 septembre, juste avant l’IFA

Alors qu’Apple vient tout juste d’envoyer ses invitations pour la keynote de septembre, Samsung prend de vitesse son rival en annonçant un événement Galaxy Unpacked virtuel prévu le 4 septembre à 11 h 30 (heure de Paris), soit la veille de l’ouverture de l’IFA à Berlin.

Un timing stratégiquement placé pour capter l’attention des médias tech… juste avant la grande messe d’Apple.

Galaxy Unpacked : Un mystérieux teaser (et un espoir de Galaxy « tri-pliant »)

L’invitation envoyée par Samsung ne révèle presque rien, si ce n’est une animation énigmatique où un cube semble se déplier dans plusieurs directions. Un clin d’œil à un futur Galaxy à triple-pli, alias Galaxy Z TriFold ? Les rumeurs évoquent depuis des mois un concept de smartphone à triple charnière, et IFA serait un cadre parfait pour dévoiler un tel produit avant la fin d’année.

Rien n’est confirmé, mais les amateurs de pliables peuvent garder espoir.

Galaxy Tab S11 : la riposte annuelle à l’iPad Pro

Le candidat le plus probable pour cette conférence reste la Galaxy Tab S11, prochaine tablette haut de gamme de Samsung. Fidèle à sa stratégie, la marque sud-coréenne continue d’opposer aux iPad Pro :

Des écrans AMOLED sublimes,

Le S Pen inclus dans la boîte,

Et une expérience DeX proche d’un environnement desktop.

Cette nouvelle génération pourrait renforcer le positionnement de Samsung sur le marché des créatifs, graphistes et utilisateurs professionnels sous Android, en quête d’une alternative sérieuse à l’écosystème Apple.

Galaxy S25 FE : une version Fan Edition au programme ?

Samsung pourrait également profiter de cet Unpacked pour présenter le Galaxy S25 FE, version plus abordable (mais parfois confuse) de son flagship. Bien qu’elle arrive souvent tard dans le cycle de vie de la série Galaxy S, la gamme FE a toujours eu sa communauté fidèle.

Reste à savoir si cette année, Samsung clarifiera son positionnement tarifaire et ses fonctions différenciantes par rapport à ses modèles milieu de gamme comme les Galaxy A.

Bonus de précommande et diffusion de l’événement

Si vous envisagez d’acheter l’un des nouveaux produits Galaxy, Samsung propose 50 € de crédit offerts pour toute réservation effectuée avant le 3 septembre via son site officiel. Il faudra ensuite finaliser l’achat entre le 4 septembre et le 5 octobre pour en bénéficier.

Une bonne occasion d’ajouter une coque ou des Galaxy Buds à moindre coût.

L’événement sera diffusé en direct le jeudi 4 septembre à 11 h 30 CET sur :