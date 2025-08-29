Accueil » Samsung Galaxy Tab S11 Ultra : la tablette haut de gamme se dévoile avant le 4 septembre

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra : la tablette haut de gamme se dévoile avant le 4 septembre

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra : la tablette haut de gamme se dévoile avant le 4 septembre

À quelques jours de son événement Galaxy prévu pour le 4 septembre, Samsung semble prêt à dévoiler une nouvelle génération de tablettes. Après la Galaxy Tab S10 Lite, récemment officialisée, deux autres modèles sont attendus : la Galaxy Tab S11 standard et surtout la Galaxy Tab S11 Ultra, une version premium dont les benchmarks viennent tout juste de fuiter.

Et, les résultats confirment les ambitions de la marque sud-coréenne sur le marché des tablettes haut de gamme.

Dimensity 9400+ : une puce boostée pour affronter l’iPad Pro

Selon les données récupérées par le média grec Techmaniacs, la Galaxy Tab S11 Ultra serait propulsée par le processeur MediaTek Dimensity 9400+, une version améliorée du 9400. Cette puce embarque un cœur Cortex-X925 cadencé à 3,73 GHz, contre 3,63 GHz pour la version classique.

Les scores obtenus sur Geekbench 6.4.0 confirment cette montée en puissance : 2 474 points en monocoeur et 8 721 points en multicoeurs.

C’est un bond notable par rapport à la Galaxy Tab S10 Ultra équipée du Dimensity 9300+ (2 111/7 319). Samsung montre clairement qu’il veut muscler son offre, même si l’iPad Pro M4 reste loin devant avec 3 720/13 280 points. En termes de performances brutes, Apple garde une longueur d’avance, mais Samsung resserre l’écart.

Un design plus fin et une autonomie revue à la hausse

La Galaxy Tab S11 Ultra devrait conserver son grand écran OLED de 14,6 pouces, tout en gagnant en finesse. D’après les fuites, l’appareil ne ferait que 5,1 mm d’épaisseur, une prouesse technique sachant que la batterie grimperait à 11 600 mAh (contre 11 200 mAh sur la génération précédente).

La charge rapide 45W est toujours de la partie, ce qui confirme l’orientation premium de la tablette. Samsung semble viser les professionnels et créateurs de contenu, mais aussi les amateurs de multimédia exigeants.

Prix et variantes : une stratégie premium assumée

Le tarif de lancement évoqué place la Galaxy Tab S11 Ultra dans une catégorie très premium :

1 200 dollars pour la version 12 Go/256 Go

Jusqu’à 1 700 700 dollars pour la version 16 Go / 1 To Wi-Fi

Une stratégie tarifaire assumée qui vise clairement les utilisateurs d’iPad Pro ou de Surface Pro cherchant une alternative sous Android. Rappelons que les précommandes sont déjà ouvertes sur le site de Samsung.

Rendez-vous le 4 septembre pour tout savoir

L’événement Galaxy Unpacked de Samsung du 4 septembre 2025 sera l’occasion d’en savoir plus sur cette tablette, mais aussi sur la Galaxy Tab S11 standard et la très attendue Galaxy S25 FE. Si vous envisagez un nouvel achat tablette en cette fin d’année, ces annonces pourraient bien redéfinir vos priorités.

La Galaxy Tab S11 Ultra ne révolutionne pas totalement la gamme, mais elle apporte des améliorations bien ciblées : processeur plus puissant, design affiné, batterie plus grande et toujours ce magnifique écran OLED. Si vous possédez une Tab S10 Ultra, il n’y a peut-être pas urgence à changer. Mais si vous venez d’une tablette plus ancienne — ou même d’un iPad vieillissant —, cette nouvelle génération mérite clairement votre attention.