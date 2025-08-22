Galaxy Tab S11 : écran 11 pouces, Dimensity 9400, S Pen, Android 16… tout savoir

Samsung s’apprête à étoffer sa gamme de tablettes avec la Galaxy Tab S11, un modèle intermédiaire qui pourrait bien devenir l’alternative Android la plus crédible à l’iPad Air. Attendue pour une présentation officielle lors de l’IFA 2025 à Berlin, la tablette fait déjà l’objet de nombreuses fuites — et voici ce que l’on sait.

Selon WinFuture, la Galaxy Tab S11 embarquera un écran AMOLED de 11 pouces avec une résolution de 2560 x 1600 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Une dalle fluide, lumineuse, idéale pour le multimédia et la productivité.

Sous le capot, Samsung miserait sur le nouveau processeur MediaTek Dimensity 9400, épaulé par 12 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage. De quoi assurer une excellente réactivité pour toutes les tâches, même les plus exigeantes.

La tablette devrait être proposée en version Wi-Fi et 5G, avec Bluetooth 5.4 et Wi-Fi 6E pour une connectivité au top.

Galaxy Tab S11 : Modeste caméra mais suffisante

La photo n’est pas au cœur de l’expérience ici : on retrouverait un capteur principal de 13 mégapixels à l’arrière et un capteur frontal de 12 mégapixels, idéal pour les appels vidéo de qualité.

La Galaxy Tab S 11 embarquera quatre haut-parleurs pour un son immersif. Elle adopte un design fin de seulement 5,5 mm d’épaisseur, pour un poids plume de 482 g.

Elle serait également dotée d’un châssis en aluminium renforcé (Armour Aluminium) et d’une certification IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière — rare sur une tablette.

Batterie 8 400 mAh et charge rapide 45 W

Côté autonomie, la tablette proposerait une batterie de 8 400 mAh, avec un support de la charge rapide 45 W. De quoi tenir facilement plusieurs jours d’utilisation modérée, avec une recharge rapide en prime.

Sans surprise, la Galaxy Tab S11 sera compatible avec le S Pen, parfait pour la prise de notes ou le dessin. Elle tournerait sous Android 16 avec One UI 8 au lancement.

Samsung s’engage également à proposer 7 ans de mises à jour logicielles et de sécurité, une promesse qui la place au niveau des meilleurs en matière de suivi logiciel.

Prix et disponibilité : une tablette premium

La tablette serait commercialisée autour de 899 € en Europe. Elle serait lancée aux côtés de la Galaxy Tab S11 Ultra (plus grand format) et de la Tab S10 Lite (modèle plus abordable).

Avec sa fiche technique équilibrée, son design soigné, et une expérience Android haut de gamme, la Galaxy Tab S11 s’annonce comme une alternative sérieuse à l’iPad Air. Elle vise les utilisateurs exigeants, mais qui ne veulent pas du gabarit — ou du prix — de la Tab S11 Ultra.

Rendez-vous à l’IFA 2025 pour la confirmation officielle.