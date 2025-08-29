Accueil » Proton lance Accès d’urgence : une solution pour partager l’accès à vos comptes en cas d’urgence

La sécurité numérique absolue a un prix : celui de l’inaccessibilité en cas de coup dur. C’est précisément le dilemme que Proton vient de résoudre avec une nouveauté majeure baptisée Accès d’urgence. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de désigner jusqu’à cinq contacts de confiance qui pourront accéder à leurs comptes Proton (Mail, Pass, Drive, VPN) en cas d’incapacité.

Ce système vise à lever un frein souvent soulevé avec les services chiffrés de bout en bout : l’impossibilité d’accès aux données en cas d’accident grave ou de décès.

Désormais, vous pouvez configurer un protocole de transfert sécurisé, prévoyant l’accès conditionnel à vos e-mails, mots de passe, fichiers ou données sensibles — tout en gardant le contrôle.

Une solution simple et respectueuse de la vie privée

Le principe est aussi souple que transparent. En tant qu’utilisateur Proton (abonné payant uniquement), vous pouvez désigner jusqu’à cinq personnes de confiance qui auront la possibilité d’accéder à vos données si vous êtes dans l’impossibilité de le faire vous-même.

Deux scénarios sont possibles : soit vous validez manuellement leur accès après une demande, soit vous activez une période d’attente personnalisée. Dans ce second cas, si vous ne répondez pas à la requête dans le délai imparti, l’accès sera automatiquement accordé.

Il s’agit donc d’une approche non intrusive, pensée pour offrir une alternative en cas d’urgence, tout en minimisant les risques d’abus.

Pensé pour la sérénité des familles et la continuité numérique

Derrière cette fonctionnalité, c’est une réalité bien connue des professionnels du numérique que Proton cherche à résoudre. Comme le souligne Daniel Rivera Jaggi, chef de produit chez Proton : « Nous gérons des centaines de mots de passe, de connexions et d’applications. Il est donc extrêmement stressant de penser que tous ces outils pourraient devenir inaccessibles à nos proches en cas de problème majeur ».

Avec Accès d’urgence, l’entreprise suisse propose une porte de secours chiffrée, essentielle dans des situations critiques. Cela peut être un soulagement pour ceux qui stockent des informations financières, médicales ou personnelles cruciales sur leurs services Proton.

Disponible dès aujourd’hui pour les abonnés Proton

La fonctionnalité est en cours de déploiement dès aujourd’hui pour tous les utilisateurs payants des services Proton. Elle est compatible avec Proton Mail, Proton Pass, Proton Drive et Proton VPN. Une fois activée, les utilisateurs peuvent paramétrer leurs contacts, ajuster les durées d’attente et modifier les autorisations à tout moment.

Les utilisateurs gratuits devront patienter ou envisager de souscrire à une offre premium. C’est peut-être l’occasion de découvrir l’univers complet de Proton, qui repose sur la confidentialité absolue et l’éthique numérique.

Avec Accès d’urgence, Proton franchit une nouvelle étape dans sa quête d’un écosystème numérique à la fois ultra sécurisé et réellement utilisable dans toutes les situations de la vie. Ce petit ajout pourrait bien faire la différence entre une tranquillité d’esprit complète et le stress d’une inaccessibilité permanente. À l’heure où nos données valent plus que nos objets physiques, prévoir leur transmission de manière sécurisée devient tout simplement indispensable.