Galaxy Tab S11 Ultra : écran OLED 14,6 pouces, design affiné, 11 600 mAh, Dimensity 9400

Samsung s’apprête à marquer un grand coup lors de l’IFA 2025 à Berlin, avec la présentation officielle de sa nouvelle tablette haut de gamme : la Galaxy Tab S11 Ultra.

Accompagnée d’une version plus abordable (Galaxy Tab S10 Lite), la Galaxy Tab S11 Ultra incarne la vision la plus ambitieuse de Samsung en matière de productivité mobile, avec un design affiné, des performances XXL, et un engagement à long terme en matière de mises à jour.

Voici tout ce qu’il faut savoir sur la prochaine tablette premium de Samsung.

Galaxy Tab S11 Ultra : Un écran OLED de 14,6 pouces toujours aussi impressionnant

La Galaxy Tab S11 Ultra conserve son immense écran OLED de 14,6 pouces, avec une résolution de 2960 x 1848 pixels, mais adopte un nouveau design plus épuré. Exit l’encoche rectangulaire : elle est remplacée par une découpe semi-circulaire plus discrète qui modernise l’apparence.

L’écran reste un Dynamic AMOLED 2X avec rafraîchissement 120 Hz, haute luminosité et des couleurs éclatantes. Un format idéal pour le multitâche, la création ou le divertissement.

Plus fine, mais plus endurante

Malgré sa taille imposante, la Galaxy Tab S11 Ultra s’amincit à seulement 5 mm d’épaisseur, tout en intégrant une batterie massive de 11 600 mAh. C’est l’une des tablettes les plus fines du marché, sans compromis sur l’autonomie.

Samsung annonce également une charge rapide 45W, pour recharger rapidement cette grande batterie.

Moins de capteurs frontaux, mais une qualité maintenue

L’avant abandonne le système double caméra 12 mégapixels de la génération précédente pour un unique capteur frontal intégré dans la nouvelle encoche. À l’arrière, on retrouve deux caméras ultra-grand-angle de 12 mégapixels et 13 mégapixels, avec une disposition plus épurée.

Ce changement simplifie le design sans sacrifier la polyvalence pour les appels visio ou la prise de notes avec SPen.

Processeur Dimensity 9400 et jusqu’à 16 Go de RAM

La Galaxy Tab S11 Ultra embarque le processeur MediaTek Dimensity 9400, un SoC haut de gamme qui rivalise avec les puces Snapdragon les plus puissantes. Côté mémoire, la tablette pourra être configurée avec jusqu’à 16 Go de RAM, 1 To de stockage et une version 5G sera également proposée.

De quoi en faire une vraie station de travail portable.

Android 16, One UI 8 et mises à jour garanties 7 ans

La tablette sera livrée avec Android 16 et One UI 8, avec la promesse d’un suivi logiciel pendant 7 ans. Une durée exceptionnelle dans le monde Android, qui rassure les professionnels et les utilisateurs à long terme.

La Galaxy Tab S11 Ultra sera également compatible avec Galaxy AI, du Wi-Fi 7, une certification IP68 (résistance à l’eau et à la poussière), le support eSIM, Samsung DeX, et bien sûr, le SPen pour la prise de notes et le dessin

Design raffiné, bords plats, finitions haut de gamme

Les rendus publiés par WinFuture dévoilent une tablette aux bords plats, fines bordures autour de l’écran, et deux finitions élégantes : argent et gris anthracite. Samsung continue de miser sur le raffinement, avec un design à la fois moderne et fonctionnel.

En parallèle, la Galaxy Tab S11 « classique » proposera un écran AMOLED de 11 pouces à 120 Hz, une batterie de 8 400 mAh, le processeur Dimensity 9400+, jusqu’à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, une épaisseur d’environ 5,5 mm et du Wi-Fi 6E, Galaxy AI, DeX…

Elle suit la même philosophie que la version Ultra, mais dans un format plus compact et plus accessible.

Samsung affine sa vision des tablettes haut de gamme

Avec cette Galaxy Tab S11 Ultra, Samsung confirme sa domination sur le segment premium des tablettes Android. Légère, fine, puissante, endurante, connectée, et soutenue sur le long terme, elle coche toutes les cases — y compris celle du style.

Rendez-vous à l’IFA 2025 pour sa présentation officielle… et peut-être sa date de sortie imminente.