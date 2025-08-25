Accueil » Samsung lance la Galaxy Tab S10 Lite : une tablette polyvalente avec 5G, S Pen inclus et écran de 10,9 pouces

Comme prévu, Samsung vient de dévoiler sa nouvelle tablette Galaxy Tab S10 Lite, un modèle abordable, mais bien équipé, qui vise les utilisateurs à la recherche d’un appareil aussi pratique pour la productivité que pour les loisirs.

Disponible dès le 5 septembre, cette tablette pourrait séduire autant les étudiants que les créateurs occasionnels ou les utilisateurs à la recherche d’un compagnon numérique simple et efficace.

« La Galaxy Tab S10 Lite est conçue pour offrir des fonctionnalités pratiques et utiles au quotidien, au plus grand nombre », a déclaré Changtae Kim, vice-président exécutif et chef de l’équipe New Computing R&D de la division Mobile eXperience de Samsung Electronics. « Nous l’avons créée pour qu’elle devienne un partenaire de confiance qui permette aux utilisateurs d’en faire plus au quotidien. Tout cela grâce à des fonctionnalités et un design qui s’intègrent naturellement à leur quotidien, qu’il s’agisse d’aller d’un cours à un autre, de changer de playlist, de rester productif ou de transformer une pause en un moment créatif. ».

Galaxy Tab S10 Lite : Un écran lumineux et lisible, même en extérieur

La Galaxy Tab S10 Lite embarque un écran de 10,9 pouces avec une résolution WUXGA+ (2112×1320) et la technologie Vision Booster, qui améliore la lisibilité en plein soleil. Avec une luminosité de 600 nits, c’est un atout indéniable pour une tablette de cette gamme. L’écran est également certifié « Low Blue Light » par SGS, réduisant la fatigue visuelle lors des longues sessions d’utilisation.

Sous le capot, on retrouve le processeur Exynos 1380, une puce moderne qui permet une utilisation fluide des applications, même en multitâche. La tablette tourne sous Android 15, pèse 524 grammes et propose une batterie de 8 000 mAh, suffisamment endurante pour tenir toute une journée d’utilisation mixte. Deux configurations mémoire sont proposées : 6 Go de RAM avec 128 Go de stockage, ou 8 Go de RAM avec 256 Go.

Bonne nouvelle : le stockage est extensible jusqu’à 2 To via microSD.

S Pen inclus et outils de création au rendez-vous

L’un des grands atouts de la Galaxy Tab S10 Lite, c’est qu’elle est livrée avec un S Pen dans la boîte, sans frais supplémentaires. Cette inclusion transforme la tablette en carnet de notes numérique ou en outil de dessin, idéale pour les créateurs de contenu ou les étudiants.

Samsung mise également sur l’intégration logicielle : Samsung Notes bénéficie de fonctionnalités intelligentes (organisation de notes manuscrites, résolution d’équations, etc.), et des applications comme Goodnotes et Clip Studio Paint sont déjà prêtes à l’emploi.

Un Book Cover Keyboard avec bouton Galaxy AI dédié

Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, Samsung propose en option une coque clavier avec un bouton dédié Galaxy AI, un raccourci pour accéder rapidement aux fonctionnalités d’intelligence artificielle sans interrompre son flux de travail. Une fonctionnalité déjà présente sur les derniers Galaxy S24, désormais disponible sur tablette.

Autres caractéristiques techniques clés :

5G (modèle compatible)

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, USB-C

Appareil photo arrière : 8 MP/avant : 5 MP

Haut-parleurs stéréo (2 x 1.6W)

Coloris : Gris, Argent, Corail

Une tablette bien pensée, abordable et prête à l’emploi

La Galaxy Tab S10 Lite sera disponible à partir du 4 septembre dans trois finitions : Gris, Argent et Corail. La Galaxy Tab S10 Lite ne cherche pas à concurrencer les tablettes haut de gamme, mais elle se positionne comme une solution complète pour un usage quotidien, que ce soit à la maison, à l’université ou au bureau.

Son excellent rapport qualité-prix, son S Pen inclus, son grand écran lisible, et sa compatibilité 5G en font une option très intéressante dans sa catégorie.