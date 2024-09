Samsung lance les Galaxy Tab S10 Ultra et S10+ : L’IA au service de la productivité et de la créativité

Samsung Electronics vient de dévoiler ses nouvelles tablettes phares Android : la Galaxy Tab S10 Ultra et la Galaxy Tab S10+. Ces tablettes haut de gamme sont accompagnées d’un stylet S Pen inclus, pour une expérience créative et productive optimale.

« Les Galaxy Tab S10 Ultra et S10+ sont les premières tablettes de Samsung dont les fonctionnalités de Galaxy IA sont disponibles dès leur sortie », a déclaré MC Lee, vice-président et responsable de l’équipe Galaxy Ecosystems, au sein de la division Mobile eXperience de Samsung Electronics. « Nous sommes fiers d’enrichir notre écosystème d’appareils connectés et de créer des expériences d’IA uniques grâce à l’alliance entre la portabilité et la puissance de la série Galaxy Tab S10 ».

Les tablettes de la série Galaxy Tab S10 sont fabriquées en alliage d’aluminium Armor durable et disposent d’un système audio à quatre haut-parleurs avec Dialogue Boost amélioré par l’IA, qui isole les voix des sons ambiants si nécessaire. Les Galaxy Tab S10 Ultra et S10+ sont équipées respectivement d’écrans Dynamic AMOLED 2X de 14,6 et 12,4 pouces, offrant une qualité d’affichage remarquable, idéale pour utiliser le stylet S Pen fourni.

Samsung a également mis l’accent sur les fonctionnalités logicielles liées au S Pen. Assistant Notes permet de prendre des notes avec des fonctions avancées telles que la transcription automatique, les résumés et la traduction superposée de PDF. Les créatifs apprécieront Sketch to Image, tandis que Entourer pour chercher avec Google fournit des informations rapides sans avoir à changer d’application. Les commandes gestuelles du S Pen intègrent désormais des fonctionnalités d’IA, offrant un accès rapide aux outils sans passer par les menus. Le Book Cover Keyboard dispose également d’une touche Galaxy AI dédiée, permettant de lancer des applications ou des tâches d’assistance IA à l’aide de commandes écrites.

La Galaxy Tab S10 Ultra bénéficie d’améliorations de performances significatives par rapport à sa prédécesseur, la Galaxy Tab S9 Ultra. Elle offre une augmentation de 18 % du processeur, de 28 % du processeur graphique et de 14 % du processeur neuronal, la rendant beaucoup plus rapide et réactive. La Galaxy Tab S10+ a également reçu des améliorations de performances, notamment une augmentation de 16 % du processeur, de 27 % du processeur graphique et de 13 % du processeur neuronal par rapport à la Galaxy Tab S9+. Les deux tablettes disposent d’une autonomie longue durée et de capacités de charge ultra-rapides.

Intégration domotique et robustesse à toute épreuve

Les Galaxy Tab S10 s’intègrent parfaitement à l’écosystème SmartThings et peuvent fonctionner comme des appareils pour la maison connectée. La vue 3D Map offre un aperçu visuel des appareils connectés, tandis que SmartThings Energy et le mode AI Energy permettent aux utilisateurs de surveiller leur consommation d’énergie.

Les deux modèles sont dotés d’écrans Dynamic AMOLED 2X, offrant une expérience visuelle plus naturelle, même en extérieur, grâce à une technologie antireflet avancée. Le système audio à quatre haut-parleurs avec Dialogue Boost amélioré par l’IA renforce la clarté audio en amplifiant les voix par rapport au bruit de fond.

Enfin, la série Galaxy Tab S10 est conçue pour résister à l’usure quotidienne grâce à une certification IP68 surprenante et à une protection en aluminium renforcé.

Disponibilité et prix

La Galaxy Tab S10 Ultra est proposée dans les configurations 16 Go + 1 To, 12 Go + 512 Go et 12 Go + 256 Go, tandis que la Galaxy Tab S10+ est disponible en 12 Go + 512 Go et 12 Go + 256 Go.

Les Galaxy Tab S10 Ultra et Galaxy Tab S10+ seront disponibles sur certains marchés à partir du 3 octobre en gris et argent. Vous pourrez les acheter sur la boutique en ligne de Samsung. Le prix est de 1 149 euros pour la Galaxy Tab S10+ de 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. La Galaxy Tab S10 Ultra est quant à elle proposée à partir de 1 349 euros pour le modèle de 12 Go + 256 Go.