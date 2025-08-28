Accueil » Galaxy S25 FE : les premières fuites dévoilent un solide milieu de gamme à venir chez Samsung

Le Galaxy S25 FE commence à faire parler de lui, avec de nouvelles fuites qui permettent d’y voir plus clair sur ce futur smartphone « Fan Edition ». Placé juste en dessous de la gamme Galaxy S25 standard, ce modèle s’annonce comme une alternative premium abordable, dans la pure tradition FE de Samsung.

Le Galaxy S25 FE (SM-S731B) a été repéré sur la Google Play Console, ce qui confirme plusieurs détails techniques. Il tournera sur la puce Exynos 2400, avec un processeur 10 cœurs cadencé à 3,2 GHz et un GPU Xclipse 940 à 1095 MHz. On y trouve également 8 Go de RAM et un écran FHD+ avec une densité de 450 ppp.

L’appareil tournait sous Android 16 Beta, ce qui suggère qu’il sera lancé directement avec One UI 8, la nouvelle interface logicielle maison de Samsung, avec les dernières optimisations logicielles et fonctionnalités AI.

Galaxy S25 FE : Triple capteur photo, charge rapide 45W et reverse charging

Une fiche produit éphémère publiée sur Media Markt Portugal (depuis supprimée) mentionnait un triple capteur photo arrière de 50 mégapixels, un capteur frontal de 12 mégapixels, et une batterie de 4 900 mAh. La charge rapide irait jusqu’à 45W en filaire, 15W en sans-fil, avec le support de la recharge inversée pour les accessoires.

Le stockage débuterait à 128 Go, avec une version 512 Go potentielle selon certaines sources.

Peu de changements visibles par rapport au S24 FE

Esthétiquement, le Galaxy S25 FE semble presque identique au Galaxy S24 FE. L’écran, la résolution et même la configuration photo paraissent inchangés à ce stade. Mais Samsung pourrait miser sur des raffinements internes, notamment du côté logiciel, de l’optimisation énergétique et de la gestion thermique, pour justifier cette nouvelle itération.

Lancement attendu le 4 septembre, prix autour de 649 $

Alors que certaines rumeurs évoquaient un lancement le 19 septembre, Samsung a confirmé un événement Galaxy Unpacked pour le 4 septembre. Il est donc probable que le S25 FE soit officialisé à cette date.

Côté tarif, le prix de lancement attendu serait de 649 dollars, ce qui placerait le Galaxy S25 FE face à des concurrents comme le Pixel 9a, avec des performances proches — mais un prix plus doux.