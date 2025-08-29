Kobo adopte Instapaper : une nouvelle ère pour la lecture d’articles enregistrés

C’est officiel : Instapaper devient le nouveau service de lecture différée pour toutes les liseuses Kobo. Après l’arrêt inattendu de Pocket, Rakuten Kobo réagit rapidement et propose déjà une alternative pleinement intégrée via une mise à jour logicielle gratuite.

Une excellente nouvelle pour les amateurs de lecture sans distraction.

Pocket tire sa révérence, Instapaper prend le relais

En mai dernier, Mozilla annonçait la fermeture de Pocket, laissant les utilisateurs de Kobo désemparés. L’intégration de Pocket, longtemps considérée comme un atout majeur des liseuses Kobo, disparaissait ainsi du jour au lendemain.

Mais à peine deux mois plus tard, Instapaper prend le relais, avec une intégration directe qui transforme les articles enregistrés en véritables eBooks prêts à être lus — comme un roman ou un essai.

Le PDG de Kobo, Michael Tamblyn, a lui-même reconnu avoir été surpris par la décision de Mozilla. Il se montre néanmoins enthousiaste face à ce nouveau partenariat : « L’équipe d’Instapaper a été formidable à tous les niveaux. Nous sommes ravis d’offrir une solution rapide, fiable et agréable à nos lecteurs ».

Comment ça marche ? Rien de plus simple

Dès aujourd’hui, les utilisateurs peuvent :

Enregistrer un article via Instapaper, comme ils le faisaient auparavant avec Pocket. Le retrouver directement sur leur liseuse Kobo synchronisée. Le lire dans un format optimisé, sans pub, sans fioritures, dans un environnement pensé pour le confort visuel.

Aucune formule payante n’est requise : la fonctionnalité est disponible gratuitement pour tous les utilisateurs Kobo.

Et pour ceux qui utilisaient Pocket, la migration est simplifiée : il suffit d’exporter ses données depuis Pocket (avant la date limite du 8 octobre 2025) et de les importer dans Instapaper. L’opération se fait en quelques clics via le site officiel.

Lire des articles comme des livres : une approche moderne et utile

Ce changement est salué par les habitués de la lecture numérique. Car aujourd’hui, beaucoup préfèrent enregistrer des articles depuis leur navigateur, les regrouper au calme, et les lire plus tard — loin des distractions du web. L’intégration d’Instapaper à Kobo facilite exactement cela : centraliser ses lectures dans un seul appareil, et libérer son navigateur de dizaines d’onglets ouverts.

Plus encore, la fluidité de l’interface, la mise en page optimisée et la compatibilité avec tous les modèles récents de Kobo rendent l’expérience agréable même pour les novices. Instapaper offre également des outils de tri, de surlignage, et de personnalisation de l’affichage, ce qui en fait un outil idéal pour la lecture d’articles longs.

Une transition rapide, une expérience gagnante

Il aura fallu moins d’un mois à Rakuten Kobo et Instapaper pour passer de l’annonce à la mise en service. Une vitesse d’exécution saluée, alors même que de nombreux utilisateurs craignaient un vide fonctionnel après l’arrêt de Pocket. Désormais, Kobo continue de proposer une solution robuste pour la lecture différée, tout en misant sur un service réputé pour sa simplicité et son efficacité.

Avec ce partenariat, Kobo réaffirme sa volonté de soutenir les usages modernes de la lecture numérique — entre livres électroniques, presse, et contenus web. Et tout cela, sans abonnement obligatoire, ni publicité intrusive.