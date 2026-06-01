De nouveaux modèles factices de l’iPhone 18 Pro viennent d’apparaître en ligne, offrant un premier aperçu crédible des couleurs que pourrait choisir Apple pour sa prochaine gamme Pro.

Partagés par le leaker Sonny Dickson, ces modèles montrent quatre finitions : Silver, Black, Light Blue et Dark Cherry.

iPhone 18 Pro : Un design familier, des couleurs plus marquées

Le design général semble très proche de celui des iPhone 17 Pro, avec la même grande barre photo à l’arrière. Apple ne préparerait donc pas une rupture esthétique majeure cette année, mais plutôt une évolution par touches.

Le retour du noir véritable pourrait plaire aux utilisateurs lassés des déclinaisons gris foncé. Le Light Blue rappelle l’esprit du Sierra Blue de l’iPhone 13 Pro, tandis que le Dark Cherry semble osciller entre rouge profond et violet selon la lumière.

Si cette finition se confirme, Dark Cherry pourrait devenir la couleur la plus distinctive de la génération. Apple utilise souvent ses nouveaux coloris Pro comme élément de différenciation visuelle, surtout lorsque le design évolue peu.

Des nouveautés matérielles encore attendues

Au-delà des couleurs, les rumeurs évoquent une Dynamic Island plus compacte, une puce A20 Pro, des fonctions IA liées à iOS 27 et surtout un nouvel appareil photo principal à ouverture variable.

Ces modèles factices doivent toutefois être pris avec prudence : ils servent souvent aux fabricants d’accessoires et peuvent différer légèrement des versions finales.

Mais une chose semble se dessiner : l’iPhone 18 Pro miserait sur la continuité du design, avec des finitions plus expressives pour marquer la génération 2026.