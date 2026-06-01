Apple veut enfin transformer Siri en véritable assistant IA moderne. Selon Mark Gurman de Bloomberg, la future application Siri pourra synchroniser les conversations entre les appareils via iCloud.

Siri va suivre l’utilisateur d’un écran à l’autre

Avec cette nouveauté, une conversation commencée sur iPhone pourra être reprise sur iPad ou Mac, sans copier-coller ni manipulation supplémentaire. Une évolution simple, mais essentielle pour un assistant censé accompagner l’utilisateur dans tout l’écosystème Apple.

Cette synchronisation ferait partie de la grande refonte de Siri attendue avec iOS 27, qui introduirait une application dédiée sur iPhone, iPad et Mac.

Une interface inspirée de ChatGPT et Gemini

La nouvelle app Siri adopterait une logique plus proche des assistants IA actuels. Les conversations seraient organisées sous forme de liste ou de grille, avec la possibilité d’envoyer du texte, de l’audio ou des fichiers en pièce jointe.

Apple testerait depuis plusieurs mois une application interne comparable à ChatGPT, tandis que la nouvelle architecture de Siri s’appuierait en partie sur Gemini pour rattraper son retard.

Apple rattrape enfin un standard de l’IA

En 2026, la synchronisation des conversations n’a plus rien de révolutionnaire. ChatGPT, Gemini ou Claude proposent déjà cette continuité entre mobile, tablette et ordinateur. Mais pour Apple, l’enjeu est ailleurs : restaurer la confiance. Après des années de promesses autour de Siri, de retards et de fonctions repoussées, la marque doit d’abord réussir les fondamentaux.

iCloud comme argument de confiance

Le choix d’iCloud est stratégique. Apple peut offrir une continuité fluide tout en conservant son discours habituel sur la confidentialité et le contrôle des données.

Si l’expérience fonctionne réellement, Siri pourrait enfin cesser d’être un assistant que l’on tolère pour devenir un outil que l’on utilise naturellement. Pour Apple, ce serait déjà une petite révolution.