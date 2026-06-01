Alors que Meta domine aujourd’hui le marché émergent des lunettes connectées dopées à l’IA, un changement stratégique pourrait se profiler à l’horizon. De nouveaux documents réglementaires suggèrent que le géant américain s’apprête à lancer plusieurs modèles inédits dans les prochains mois, avec un détail particulièrement intrigant : l’absence apparente de son partenaire historique Ray-Ban dans les démarches administratives.

Meta multiplie les préparatifs pour ses prochaines lunettes IA

Meta semble accélérer sa feuille de route hardware. De récents dépôts auprès de la FCC, l’organisme américain chargé des certifications d’équipements électroniques, révèlent l’existence de quatre nouveaux modèles de lunettes connectées identifiés sous les références G4QM, G4QR, G4QB et G4QS.

Comme souvent avec ce type de documentation, les informations techniques restent largement masquées. Cependant, l’apparition de ces certifications constitue généralement l’un des derniers jalons avant une commercialisation officielle, laissant penser qu’une annonce pourrait intervenir dans les prochains mois.

Cette découverte, rapportée initialement par le média spécialisé Lowpass, intervient alors que Meta poursuit son offensive dans l’informatique portée sur le visage, un segment considéré comme l’un des futurs relais de croissance de l’intelligence artificielle grand public.

Un détail administratif qui pourrait tout changer

L’élément le plus intéressant ne concerne pourtant pas les modèles eux-mêmes, mais l’identité du déposant. Jusqu’à présent, la plupart des lunettes connectées issues du partenariat entre Meta et le groupe EssilorLuxottica étaient enregistrées directement par ce dernier. Or, cette fois-ci, les documents semblent avoir été déposés par Meta.

Cette différence ouvre plusieurs hypothèses :

Une nouvelle génération de lunettes avec écran intégré, dans la continuité du projet Ray-Ban Display

Une gamme commercialisée exclusivement sous la marque Meta

L’arrivée d’un nouveau partenaire industriel ou d’une stratégie plus indépendante vis-à-vis de Ray-Ban

Aucune de ces pistes n’est confirmée à ce stade, mais le changement est suffisamment inhabituel pour alimenter les spéculations autour de l’avenir de la collaboration entre les deux groupes.

La concurrence s’organise enfin

Si Meta bénéficie aujourd’hui d’une avance confortable sur le marché, celle-ci pourrait rapidement être mise à l’épreuve. D’ici la fin de l’année, Samsung et Google devraient lancer leurs premières lunettes reposant sur la plateforme Android XR. Contrairement à Meta, les deux entreprises pourront s’appuyer sur un vaste écosystème d’appareils déjà présents chez leurs utilisateurs : smartphones, montres connectées, écouteurs et services cloud.

La pression pourrait également s’intensifier avec l’arrivée supposée d’Apple sur ce segment. Plusieurs rumeurs évoquent en effet des lunettes intelligentes prévues pour 2027, voire plus tôt selon certaines sources de l’industrie.

Dans ce contexte, Meta ne pourra plus uniquement compter sur son avance technologique. L’expérience utilisateur, l’intégration logicielle et surtout le design deviendront des critères déterminants.

Le design reste l’arme secrète de Meta

L’un des principaux facteurs du succès des lunettes Ray-Ban Meta réside dans leur apparence relativement discrète. Contrairement à de nombreux produits technologiques portables, elles ressemblent avant tout à de véritables lunettes de mode.

C’est précisément là que réside l’enjeu. Les consommateurs acceptent plus facilement la présence d’assistants IA et de caméras embarquées lorsqu’elles sont intégrées dans une monture iconique et socialement acceptée.

Abandonner l’image de Ray-Ban pourrait donc représenter un risque important. Meta maîtrise l’intelligence artificielle, mais la mode et l’accessoire de luxe relèvent d’un savoir-faire différent. La force du partenariat avec EssilorLuxottica a justement été de combiner technologie et désirabilité.

Reste à savoir si les consommateurs sont prêts à porter des lunettes « Meta » avec le même enthousiasme qu’ils portent aujourd’hui des Ray-Ban. Dans un marché où l’apparence compte presque autant que la technologie, cette question pourrait devenir l’un des principaux défis du groupe de Mark Zuckerberg.