Au Computex 2026, AMD n’a pas seulement présenté de nouveaux produits. La marque a surtout envoyé un message très clair : dans un marché où les composants PC deviennent de plus en plus chers, l’ancienne génération peut redevenir stratégique.

Le Ryzen 7 5800X3D revient en édition anniversaire

AMD relance le Ryzen 7 5800X3D dans une édition spéciale 10e anniversaire de la plateforme AM4. La puce reste basée sur l’architecture Zen 3, avec 8 cœurs et 96 Mo de 3D V-Cache.

Cette version sera vendue à 349 dollars dès le 25 juin et restera compatible avec les cartes mères AMD 400 et 500 Series. L’intérêt est évident : permettre aux joueurs équipés d’une ancienne machine AM4 de gagner en performances sans changer de carte mère ni de mémoire.

Un Ryzen 7 7700X3D pour démocratiser l’AM5

AMD introduit aussi le Ryzen 7 7700X3D, pensé comme une porte d’entrée plus accessible vers la plateforme AM5 et le 3D V-Cache.

Avec ses 8 cœurs, son boost jusqu’à 4,5 GHz et 104 Mo de cache total, il arrivera le 16 juillet à 329 dollars. AMD promet par ailleurs de continuer à faire évoluer l’AM5 jusqu’en 2029, ce qui renforce l’argument de durabilité.

Radeon RX 9070 GRE : le GPU intermédiaire

Côté graphique, AMD présente la Radeon RX 9070 GRE, une carte RDNA 4 positionnée entre la RX 9060 XT et la RX 9070.

Elle embarque 12 Go de mémoire, 48 unités de calcul et vise le jeu en 1440p à plus de 100 images par seconde avec ray tracing activé, selon AMD. Son prix de 549 dollars la place comme une alternative moins coûteuse aux RX 9070 et GeForce RTX 5070, souvent plus chères en pratique.

Une stratégie dictée par le marché

Ressortir des puces anciennes peut sembler étrange lors d’un grand salon comme le Computex. Mais, la logique est limpide. Entre la hausse des prix des composants, la demande liée aux centres de données IA et l’attente de Zen 6 prévue pour 2027, AMD doit maintenir l’intérêt des joueurs sans imposer une mise à niveau complète.

C’est une stratégie pragmatique : moins spectaculaire qu’une nouvelle architecture, mais potentiellement plus utile pour un marché où beaucoup de joueurs cherchent surtout à prolonger la vie de leur PC.