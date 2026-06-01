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iPhone Ultra : une maquette donne un premier aperçu du futur format d’Apple

iPhone Ultra : une maquette donne un premier aperçu du futur format d’Apple

L’iPhone pliable, alias iPhone Ultra, continue de se préciser. Une nouvelle maquette factice, basée sur les dernières fuites, montre ce qui pourrait être le premier smartphone pliable d’Apple, avec un design livre, des lignes très arrondies et un module photo particulièrement visible.

iPhone Ultra : Un format livre très arrondi

La maquette adopte un design proche des Galaxy Z Fold, avec un écran externe et une grande dalle intérieure une fois l’appareil ouvert. Ce qui frappe surtout, c’est la douceur des lignes : l’ensemble paraît plus arrondi que la plupart des pliables actuels.

La finition blanche aperçue reste cohérente avec les rumeurs évoquant des coloris sobres pour cette première génération, probablement argentés ou foncés.

Deux capteurs photo, pas trois

À l’arrière, le module photo rappelle presque la barre de caméra pour l’iPhone Air. Il embarque seulement deux capteurs, un choix qui irait dans le sens d’une priorité donnée à la finesse plutôt qu’à une fiche technique photo maximale.

Apple chercherait ici à éviter l’écueil classique des pliables : un appareil trop épais, trop lourd, et moins agréable à utiliser au quotidien.

Touch ID pourrait faire son retour

Les rumeurs évoquent aussi un écran externe d’environ 5,5 pouces et une dalle interne proche de 7,8 pouces. L’appareil serait propulsé par une puce A20 Pro.

Autre détail notable : Apple pourrait réintroduire Touch ID sous forme de capteur latéral. Face ID demanderait en effet trop d’espace dans un châssis pliant ultra-fin, notamment à cause du système TrueDepth.

Une maquette, pas une confirmation

Cette fuite reste à prendre avec prudence. Il s’agit d’un modèle factice, donc d’une réplique construite à partir de rumeurs et de schémas supposés, pas d’un prototype officiel Apple.

Mais, elle confirme une tendance : le géant de Cupertino semble vouloir aborder le pliable à sa manière, avec moins de surenchère technique et davantage d’attention portée à la finesse, à l’équilibre et à l’usage.