Accueil » ASUS ROG Xbox Ally X20 : OLED, Ryzen AI Z2 Extreme et lunettes AR pour les 20 ans de ROG

ASUS ROG Xbox Ally X20 : OLED, Ryzen AI Z2 Extreme et lunettes AR pour les 20 ans de ROG

ASUS ROG Xbox Ally X20 : OLED, Ryzen AI Z2 Extreme et lunettes AR pour les 20 ans de ROG

Les éditions limitées dans l’univers du gaming se contentent souvent d’un simple changement de couleur ou d’un logo commémoratif. Pour les 20 ans de sa marque Republic of Gamers (ROG), ASUS a choisi une approche beaucoup plus ambitieuse.

Dévoilé au Computex 2026, la ROG Xbox Ally X20 Bundle ne se limite pas à un relooking. Elle apporte un nouvel écran OLED, des améliorations matérielles et un accessoire qui pourrait transformer l’expérience de jeu portable.

ASUS ROG Xbox Ally X20 : Un design rétro inspiré des années 2000

Le premier élément qui attire immédiatement l’attention est son esthétique. L’édition X20 adopte un châssis noir translucide qui rappelle les appareils électroniques semi-transparents du début des années 2000. Sous cette coque apparaît une structure interne dorée, créant un contraste élégant qui évite le piège du design excessivement tape-à-l’œil.

Dans un marché où les éditions collector tombent souvent dans la surenchère visuelle, ASUS réussit ici à proposer quelque chose de distinctif sans sacrifier la sobriété.

L’OLED arrive enfin sur la ROG Ally

Cependant, véritable nouveauté est ailleurs. Pour la première fois sur la gamme ROG Ally, ASUS intègre une dalle Nebula HDR OLED de 7,4 pouces. Les caractéristiques annoncées sont particulièrement impressionnantes :

Résolution optimisée pour le jeu portable

Taux de rafraîchissement de 120 Hz

Compatibilité FreeSync Premium Pro

Pic de luminosité HDR de 1 400 nits

Temps de réponse de 0,2 ms

Support Dolby Vision

L’écran est protégé par un verre Corning DXC doté d’un traitement antireflet capable, selon ASUS, de réduire les reflets jusqu’à 65 %.

Un système de refroidissement repensé

L’arrivée de l’OLED n’est pas anodine. Ces panneaux sont plus sensibles à la chaleur que les écrans LCD traditionnels. ASUS affirme donc avoir revu entièrement l’architecture thermique de la ROG Ally X20 afin de préserver les performances tout en protégeant la dalle sur le long terme.

Cette refonte devrait également contribuer à améliorer le confort lors des longues sessions de jeu.

De nouveaux contrôles pour les joueurs exigeants

La ROG Ally X20 introduit également plusieurs évolutions matérielles. Les sticks analogiques adoptent une technologie TMR (Tunnel Magneto-Resistance) que la marque présente comme plus précise que les traditionnels capteurs Hall Effect. Le D-Pad bénéficie aussi d’une conception transformable permettant de passer d’une configuration à quatre directions à une version huit directions selon le type de jeu.

Les poignées arrière reçoivent quant à elles un revêtement caoutchouté destiné à améliorer la prise en main.

Côté performances, ASUS n’a pas fait de compromis. La machine embarque un processeur AMD Ryzen AI Z2 Extreme, 24 Go de mémoire LPDDR5X et un SSD PCIe 4.0 NVMe de 1 To. Cette configuration vise clairement les jeux AAA récents ainsi que les futurs usages liés à l’IA embarquée que Microsoft et AMD commencent à promouvoir sur Windows.

Des lunettes AR incluses dans le bundle

L’élément le plus inattendu du pack reste sans doute les nouvelles ROG XREAL R1 Edition 20 Gaming AR Glasses. Connectées via un simple câble USB-C, elles projettent un écran virtuel équivalent à 171 pouces observé à quatre mètres de distance.

Les lunettes proposent :

Une technologie micro-OLED

Un taux de rafraîchissement de 240 Hz

Un suivi natif 3DoF

Une couverture de 95 % du champ de vision focalisé

ASUS ne vend donc plus seulement une console portable, mais un véritable écosystème de jeu nomade.

Plus qu’une édition anniversaire

La ROG Ally X20 illustre parfaitement l’évolution du marché du gaming portable. Après avoir longtemps cherché à reproduire l’expérience console dans un format compact, les constructeurs explorent désormais de nouveaux territoires : écrans OLED HDR, IA embarquée, réalité augmentée et accessoires immersifs.

Le prix et la date de commercialisation n’ont pas encore été dévoilés. Mais, une chose est certaine : ASUS ne célèbre pas les 20 ans de ROG avec une simple édition collector.

Le constructeur profite de cet anniversaire pour montrer ce que pourrait devenir la prochaine génération de machines de jeu portables.