Accueil » GTA 6 : le trailer 3 ne serait pas prévu au Summer Game Fest

GTA 6 : le trailer 3 ne serait pas prévu au Summer Game Fest

GTA 6 : le trailer 3 ne serait pas prévu au Summer Game Fest

Les fans de GTA 6 espèrent voir le troisième trailer surgir pendant le State of Play, le Summer Game Fest ou le Xbox Showcase. Mais, selon l’insider Reece « Kiwi Talkz » Reilly, Rockstar ne devrait pas profiter de ces vitrines pour dévoiler sa prochaine bande-annonce.

Rockstar garderait son propre calendrier

L’idée est crédible : un nouveau trailer de GTA 6 écraserait médiatiquement toutes les autres annonces. Rockstar a aussi rarement besoin des grands salons pour capter l’attention. Le studio préfère généralement publier ses trailers selon son propre timing, sans partager la scène.

Kiwi Talkz estime donc que Rockstar laissera les autres éditeurs occuper l’espace médiatique ce mois-ci, avant de relancer sa propre campagne marketing plus tard.

Fin juin ou début juillet paraît plus réaliste

Take-Two a déjà indiqué que la véritable campagne marketing de GTA 6 débuterait à l’été 2026. Dans ce contexte, une diffusion du trailer 3 à la fin juin ou au début juillet semble plus plausible qu’une apparition surprise lors d’un showcase.

Cela reste toutefois de la spéculation. Rockstar n’a confirmé ni date, ni événement, ni fenêtre précise pour cette prochaine vidéo.

Une attente devenue presque un événement

Chaque semaine sans nouvelle bande-annonce relance les rumeurs, les faux leaks et les théories. Mais avec GTA 6, Rockstar sait que le silence fait partie de la stratégie.

Le troisième trailer arrivera probablement sans prévenir, au moment choisi par le studio. Et comme souvent avec Rockstar, il n’aura pas besoin d’une conférence pour dominer toute l’actualité gaming.