Microsoft Build 2026 : Windows doit reconquérir les développeurs

Microsoft arrive à la Build 2026 dans une position délicate. L’entreprise veut accélérer autour de l’IA, mais doit aussi regagner la confiance des développeurs, alors que Windows, GitHub et Copilot traversent une phase de doute.

Un Build plus intime, mais plus stratégique

Cette édition se tient à San Francisco, loin du format plus massif des précédentes années. Microsoft la présente comme un rendez-vous centré sur l’IA, les outils développeurs et les plateformes capables de supporter les agents logiciels.

Selon les informations rapportées, Microsoft devrait présenter de nouveaux modèles IA pour Windows, un modèle de raisonnement développé par Microsoft AI, ainsi qu’une sorte de super app Copilot destinée à unifier plusieurs usages aujourd’hui dispersés.

Windows 11 veut redevenir agréable pour coder

L’annonce la plus importante pour les développeurs pourrait concerner une nouvelle expérience Windows 11 optimisée pour le développement. Microsoft préparerait un environnement plus sobre, avec moins de distractions, des applications préinstallées, des outils prêts à l’emploi et des scripts destinés à accélérer la configuration d’une machine de travail.

L’enjeu est clair : faire de Windows une plateforme plus fluide pour les développeurs, alors que beaucoup se sont tournés vers macOS ou Linux pour leur environnement quotidien.

Copilot s’installe plus profondément dans Windows

Microsoft prépare aussi une intégration plus native de Copilot dans Windows 11, notamment avec Ask Copilot dans la barre des tâches, prévu pour l’été 2026 selon des documents récents. L’idée est de réduire les allers-retours entre applications et d’intégrer les agents IA directement dans l’interface système.

La Build devrait également fournir un aperçu de Microsoft Scout, un nouvel agent d’IA basé sur OpenClaw, la technologie développée par Microsoft.

Windows face aux nouvelles puces IA

La Build devrait également être l’occasion d’expliquer comment Windows va s’adapter aux nouvelles architectures comme Nvidia RTX Spark, pensée pour les agents IA personnels avec jusqu’à 1 pétaflop de calcul IA et 128 Go de mémoire unifiée.

Pour Microsoft, c’est une opportunité rare : repositionner Windows non plus comme un simple système d’exploitation, mais comme la couche centrale du PC agentique.

Un moment charnière

La Build 2026 ne sera pas seulement une conférence de développeurs. Ce sera un test de crédibilité. Microsoft doit prouver que l’IA dans Windows ne se résume pas à des boutons Copilot ajoutés partout, mais qu’elle peut réellement améliorer le travail des développeurs, la performance du système et l’usage quotidien du PC.

Je ne manquerais pas de couvrir toutes les actualités de la Build cette semaine, alors restez à l’écoute pour une couverture complète dès le début de la conférence ce mardi 2 juin.