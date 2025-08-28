Pixel Watch 4 : démontable, réparable et bien pensée pour durer

Google vient de lancer la Pixel Watch 4, et au-delà des améliorations logicielles et matérielles, c’est la réparabilité qui retient particulièrement l’attention cette année.

Un démontage publié par Wired révèle que Google a entièrement repensé l’intérieur de sa montre connectée pour la rendre beaucoup plus simple à entretenir.

Pixel Watch 4: Une conception pensée pour être démontée facilement

De l’extérieur, la Pixel Watch 4 ressemble beaucoup à la génération précédente. Mais à l’intérieur, la structure a été optimisée pour permettre un démontage plus accessible, sans outils propriétaires. Le boîtier métallique et l’écran OLED incurvé ont été conçus pour s’ouvrir en quelques étapes simples :

Il suffit de retirer deux vis T2 dissimulées sous l’attache du bracelet pour accéder directement à la batterie, aux capteurs et au moteur haptique.

Pour remplacer la batterie, deux vis supplémentaires suffisent.

Et pour changer l’écran, seulement 13 minutes et quatre vis sont nécessaires — une opération à la portée des bricoleurs même débutants.

Google a même intégré un joint en silicone pour conserver la certification IP68 après un remplacement d’écran. La montre ne sera plus totalement étanche à la nage, mais reste mieux lotie que ses concurrentes, à commencer par l’Apple Watch Series 10, dont le démontage requiert des outils spécialisés, ou encore la Galaxy Watch Ultra de Samsung, loin d’être aussi accessible.

Fiche technique et rapport qualité-prix

Côté caractéristiques, la Pixel Watch 4 tourne sous Wear OS 6, embarque le Snapdragon W5 Gen 2, et propose jusqu’à 30 heures d’autonomie sur le modèle 41 mm, voire 40 heures sur le modèle 45 mm. Elle prend également en charge le SOS par satellite, une fonctionnalité de plus en plus convoitée dans les montres haut de gamme.

Son prix débute à 399 euros, ce qui la place en dessous de l’Apple Watch Series 10 (489 euros) et très loin de la Galaxy Watch 8 (380 euros).

Une montre pensée pour durer

Pour les utilisateurs soucieux de durabilité et de réduction des déchets électroniques, ou tout simplement ceux qui souhaitent remplacer leur batterie au bout de quelques années, la Pixel Watch 4 s’impose comme l’une des montres connectées les plus pratiques du marché.