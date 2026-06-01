Xiaomi continue d’étendre son écosystème connecté avec la nouvelle Xiaomi Sound Play, une enceinte Bluetooth compacte pensée pour les usages nomades, les soirées et les environnements extérieurs.

Avec son design textile inspiré de la gamme Sound récompensée par un Red Dot Award, Xiaomi cherche ici à mélanger audio, éclairage dynamique et portabilité dans un format relativement accessible.

Xiaomi Sound Play : Une petite enceinte qui mise sur l’ambiance

La Xiaomi Sound Play embarque une puissance audio de 18 W, conçue pour diffuser un son ample malgré son format compact. Mais, la marque mise aussi fortement sur l’aspect visuel. L’enceinte intègre un système de double éclairage ambiant : un effet miroir lumineux sur le dessus, et un halo lumineux périphérique à la base.

Trois modes sont proposés : Drumbeat, Water Ripple, et Always-On.

L’ensemble vise clairement un usage lifestyle, entre séances de sport, soirées improvisées et écoute détendue à la maison.

Jusqu’à 100 enceintes synchronisées avec Auracast

La fonction la plus spectaculaire reste probablement la compatibilité Auracast. La Xiaomi Sound Play peut synchroniser jusqu’à 100 enceintes compatibles afin de diffuser simultanément musique et effets lumineux dans un espace étendu. L’enceinte prend aussi en charge le True Wireless Stereo (TWS), permettant d’associer deux unités en canaux gauche/droite pour une véritable séparation stéréo.

Cette approche montre à quel point Xiaomi cherche désormais à transformer ses produits audio en éléments d’écosystème plutôt qu’en simples accessoires isolés.

Un format compact pensé pour l’extérieur

Avec seulement 415 grammes, la Sound Play reste relativement légère. Son châssis certifié IP68 lui permet de résister à la poussière, au sable et à l’eau, ce qui la rend adaptée aux usages extérieurs.

La batterie de 2 600 mAh promet jusqu’à 14 heures d’autonomie à volume modéré avec les effets lumineux désactivés. Côté connectivité, Xiaomi intègre le Bluetooth 6.0, une portée jusqu’à 25 mètres, et un microphone intégré.

Xiaomi pousse toujours plus loin son écosystème connecté

Vendue à 49,90 €, la Xiaomi Sound Play s’inscrit dans une stratégie désormais bien rodée chez le constructeur chinois : multiplier les produits connectés accessibles capables de renforcer la cohérence de son écosystème global.

Après les smartphones, les bracelets connectés, les écouteurs et les montres, Xiaomi consolide désormais son terrain audio avec des produits qui misent autant sur l’expérience visuelle et communautaire que sur le son lui-même.

Et dans un marché des enceintes Bluetooth devenu extrêmement concurrentiel, cette combinaison entre design, éclairage et synchronisation massive pourrait devenir un vrai levier de différenciation.