Snapdragon 8 Elite 2 vs Dimensity 9500 : les flagships chinois arrivent en septembre et octobre

Le mois de septembre 2025 s’annonce crucial dans le secteur des smartphones haut de gamme. Alors que MediaTek et Qualcomm s’apprêtent à lever le voile sur leurs nouvelles puces phares — les Dimensity 9500 et Snapdragon 8 Elite 2 — les constructeurs chinois affûtent déjà leurs armes pour un lancement massif prévu en octobre.

Parmi eux, Xiaomi, Vivo, OPPO, OnePlus et Realme comptent bien imposer leurs prochains modèles dans la course à la performance. Grâce à une nouvelle fuite signée Digital Chat Station sur Weibo, on connaît désormais l’ordre d’arrivée des premiers smartphones sous ces nouvelles plateformes.

Xiaomi 16 : premier flagship Snapdragon 8 Elite 2 attendu fin septembre

La série Xiaomi 16 pourrait bien ouvrir le bal avec une présentation prévue dès la fin septembre en Chine. Elle serait la première à intégrer le nouveau SoC Snapdragon 8 Elite 2, gravé en 3 nm. Selon plusieurs sources, cette série pourrait également servir de vitrine technologique pour MIUI 16 (ou HyperOS 2).

Du côté de Vivo, la gamme vivo X300 devrait emboîter le pas, mais en misant cette fois sur le Dimensity 9500 de MediaTek. Les deux marques semblent donc vouloir se positionner en éclaireurs avant la grande offensive du mois d’octobre.

Octobre : le grand défilé des flagships chinois

Le mois d’octobre sera celui des grandes révélations. Le Ouga Group — qui regroupe OPPO, OnePlus et Realme — prévoit de lancer une série de smartphones tournant sous ColorOS 16, un système attendu pour septembre.

Voici les modèles prévus pour octobre 2025 :

OPPO Find X9 et Find X9 Pro: équipés du Dimensity 9500

OnePlus 15 : avec le Snapdragon 8 Elite 2

OnePlus Ace 6 : encore flou, mais probablement un Snapdragon 8 Gen 5 ou Elite 2

Realme GT 8 et GT 8 Pro : tous deux sous Snapdragon 8 Elite 2

Cette fuite met aussi fin aux spéculations autour d’un possible Find X9 Plus ou d’un hypothétique OnePlus Ace 6 Pro pour 2025. Ce dernier pourrait toutefois arriver début 2026, sous forme d’un lancement différé.

À noter que le OnePlus Ace 6 pourrait être rebrandé à l’international sous le nom OnePlus 15R, selon les habitudes marketing de la marque.

D’autres marques sur le pont : Redmi, iQOO, ZTE…

Même si non mentionnés directement dans cette dernière fuite, d’autres constructeurs majeurs devraient également présenter leurs flagships en octobre :

Redmi K90

iQOO 15

ZTE/Nubia

Tous devraient embarquer l’une des deux puces haut de gamme de Qualcomm ou MediaTek, selon les positionnements de gamme.

Snapdragon 8 Elite 2 vs Dimensity 9500: une bataille technologique à venir

Les deux nouvelles puces vedettes promettent un saut générationnel significatif :

Le Snapdragon 8 Elite 2 miserait sur une architecture ARMv9 de nouvelle génération, des performances graphiques boostées et une efficacité énergétique améliorée grâce au procédé 3 nm de TSMC.

Le Dimensity 9500, lui, chercherait à combler son retard face à Qualcomm, en mettant l’accent sur l’IA embarquée, l’efficacité thermique et une intégration optimisée dans les environnements Android.

Le choix du SoC pourrait devenir un argument de vente central pour les consommateurs en quête de puissance, d’autonomie et de photographie mobile.

Un automne stratégique pour les constructeurs chinois

Avec une concentration exceptionnelle de lancements de flagships entre septembre et octobre, les marques chinoises veulent frapper fort avant les fêtes de fin d’année et devancer les géants comme Samsung et Apple sur le marché local et international.

La bataille se jouera autant sur les caractéristiques techniques que sur l’expérience utilisateur, la vitesse de charge, la qualité photo et, bien sûr… le prix. Restez à l’affût : l’automne 2025 s’annonce décisif dans l’univers Android.