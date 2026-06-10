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Gemini se rapproche de Google Contacts pour devenir un véritable assistant personnel sur Android

Gemini se rapproche de Google Contacts pour devenir un véritable assistant personnel sur Android

Google continue de transformer Gemini en colonne vertébrale intelligente d’Android. Une nouvelle découverte dans la version bêta de l’application Google suggère que l’assistant IA pourrait bientôt interagir plus profondément avec Google Contacts.

Selon 9to5Google, cette intégration permettrait à Gemini de gérer plus naturellement certaines tâches liées aux contacts : retrouver une personne, lancer un appel, envoyer un message ou exploiter le contexte relationnel dans une commande conversationnelle.

Vers un assistant moins rigide, plus contextuel

Les assistants vocaux savent déjà appeler ou envoyer un SMS. Mais, ils restent souvent limités par des commandes précises et peu naturelles. Avec Gemini, Google cherche à dépasser cette logique. L’utilisateur pourrait formuler une demande plus souple, liée à une personne enregistrée dans ses contacts, sans devoir naviguer manuellement entre plusieurs applications.

L’objectif est de faire de Gemini un assistant réellement utile dans les gestes quotidiens du smartphone. Cette évolution s’inscrit dans une stratégie plus large. Gemini s’étend déjà dans Gmail, Drive, Docs, Photos, Search ou Messages.

En ajoutant une intégration plus poussée avec Contacts, Google rapproche encore son IA du cœur d’Android : communication, organisation personnelle et productivité.

Gemini n’est plus seulement un chatbot. Il devient progressivement une couche d’interaction entre l’utilisateur et son téléphone.

Une avancée utile, mais sensible

Cette intégration soulève aussi une question évidente : la confidentialité. Accéder aux contacts, aux relations et potentiellement aux habitudes de communication donne à l’IA une vision beaucoup plus intime de la vie de l’utilisateur.

Google devra donc convaincre que cette intelligence contextuelle reste sous contrôle, transparente et correctement protégée.

Gemini veut devenir l’interface naturelle du smartphone

La fonctionnalité n’a pas encore été officiellement annoncée et pourrait encore évoluer avant son lancement. Mais, la direction est claire : Google veut que Gemini remplace progressivement les anciens réflexes d’Android. Moins de menus, moins d’apps à ouvrir, plus de commandes naturelles.

Le smartphone ne se contente plus d’exécuter des actions. Il commence à comprendre les relations qui donnent du sens à ces actions.