Accueil » OnePlus 15 : un écran 165 Hz, une nouvelle couleur « Moon Rock Black » et une batterie XXL

OnePlus 15 : un écran 165 Hz, une nouvelle couleur « Moon Rock Black » et une batterie XXL

OnePlus 15 : un écran 165 Hz, une nouvelle couleur « Moon Rock Black » et une batterie XXL

La prochaine génération de flagship OnePlus commence à se dévoiler. Le célèbre leaker Digital Chat Station a publié de nouvelles informations sur Weibo, révélant des détails cruciaux sur ce qui pourrait bien être le OnePlus 15, attendu en octobre 2025 en Chine. Voici tout ce que l’on sait déjà.

Le OnePlus 15 proposerait un écran plat OLED LTPO de 6,78 pouces fourni par BOE, avec une résolution 1.5K (entre le Full HD+ et le QHD+) et un taux de rafraîchissement impressionnant de 165 Hz. Ce serait une première chez OnePlus. Ce nouveau panneau bénéficierait de la technologie LIPO, permettant de réduire drastiquement les bordures sur les quatre côtés, pour un design encore plus immersif.

De plus, un nouveau moteur de performances système serait intégré pour permettre un gameplay natif à 165 fps, une promesse ambitieuse pour les gamers mobiles.

OnePlus 15 : Une finition « Moon Rock Black » ultra-absorbante

Côté design, OnePlus miserait sur une nouvelle couleur « Moon Rock Black », décrite comme un noir ultra-profond, avec une capacité d’absorption lumineuse exceptionnelle. Elle serait une évolution du fameux « Super Black » déjà vu sur d’anciens modèles.

La coque magnétique en finition « sandstone » — signature de OnePlus — bénéficierait également d’un nouveau traitement pour offrir une texture encore plus raffinée et haut de gamme.

Le OnePlus 15 pourrait embarquer une énorme batterie de 7 000 mAh, une capacité rarement vue dans un flagship premium. Pour accompagner cela, le smartphone offrirait une recharge filaire à 100 W et une recharge sans fil à 50 W.

Autant dire que l’autonomie et la vitesse de recharge seront au cœur de l’expérience.

Un triple capteur de 50 mégapixels et un module carré

La configuration photo serait également premium :

50 mégapixels principal avec OIS

50 mégapixels ultra grand-angle

50 mégapixels téléobjectif périscope avec zoom optique 3x

Contrairement au OnePlus 13 qui arborait un module rond au centre, le OnePlus 15 opterait pour un module photo carré, positionné dans le coin supérieur gauche de l’arrière de l’appareil. Un retour à une esthétique plus « classique » façon OnePlus 9 Pro.

Si ces rumeurs se confirment, le OnePlus 15 s’annonce comme un véritable monstre de puissance au design raffiné, capable de rivaliser avec les plus grands du marché Android. Écran 165 Hz natif, batterie 7 000 mAh, recharge ultra-rapide, nouveau design… tous les éléments sont réunis pour faire de ce modèle un flagship ambitieux et séduisant.