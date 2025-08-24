Accueil » Galaxy Tab S11 & Tab S11 Ultra : prix, specs, date de sortie, tout ce qu’il faut savoir

À quelques semaines de l’IFA 2025, les fuites s’accélèrent du côté de Samsung, notamment pour ses prochaines tablettes haut de gamme. Après plusieurs rendus dévoilant le design de la Galaxy Tab S11 et de la Galaxy Tab S11 Ultra, c’est au tour des prix américains de faire surface.

Et sans surprise, Samsung compte jouer dans la cour des grands face à l’iPad Pro.

Galaxy Tab S11 : Des prix en hausse, mais avec plus de stockage

D’après une fuite relayée par le site Ytechb, la Galaxy Tab S11 dans sa version Wi-Fi avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage serait commercialisée à 860 dollars.

De son côté, la Galaxy Tab S11 Ultra commencerait à 1 200 dollars, avec des versions plus puissantes atteignant jusqu’à 1 700 dollars. Voici un aperçu des configurations et des tarifs prévus aux États-Unis :

Galaxy Tab S11 (12 Go + 256 Go, Wi-Fi) : 860 dollars

Galaxy Tab S11 Ultra (12 Go + 256 Go, Wi-Fi) : 1 200 dollars

Galaxy Tab S11 Ultra (12 Go + 512 Go, Wi-Fi) : 1 400 dollars

Galaxy Tab S11 Ultra (16 Go + 1 To, Wi-Fi) : 1 700 dollars

Les modèles cellulaires (5G) ne sont pas encore tarifés, mais ils seront logiquement plus chers.

Des tarifs européens cohérents

Côté Europe, une fuite antérieure révélait des prix similaires pour la Galaxy Tab S11, notamment :

128 Go Wi-Fi : 899 €

128 Go 5G : 1 049 €

256 Go Wi-Fi : 959 €

256 Go 5G : 1 109 €

512 Go Wi-Fi : 1 079 €

À noter : contrairement à la Galaxy Tab S10 Ultra lancée à 1 200 dollars avec 128 Go de stockage, Samsung double ici le stockage de base, ce qui justifie en partie l’augmentation tarifaire.

Fiche technique premium pour concurrencer l’iPad Pro

Les Galaxy Tab S11 et S11 Ultra visent clairement le segment ultra-premium des tablettes Android. Voici ce que l’on sait jusqu’à présent :

Écran AMOLED de 11 pouces à 120 Hz pour la Tab S11

Écran AMOLED de 14,6 pouces pour la version Ultra

Puce MediaTek Dimensity 9400, un changement majeur face au Snapdragon

Android 16 avec One UI 8

Support du S Pen

Batterie de 8 400 mAh pour la Tab S11, 11 600 mAh pour l’Ultra

Recharge rapide 45 W

Certification IP68 (résistance à l’eau et à la poussière)

L’intégration du S Pen, la finition haut de gamme et la présence de plus de stockage dès l’entrée de gamme font de ces tablettes des concurrentes directes des iPad Pro M4.

Date de lancement probable à l’IFA 2025

Samsung avait présenté sa gamme Galaxy Tab S10 en septembre 2024. Il y a donc de fortes chances que les Galaxy Tab S11 soient dévoilées début septembre 2025, lors du salon IFA de Berlin. Une commercialisation immédiate ou dans les semaines suivantes est probable.

Avec des prix ambitieux mais cohérents, Samsung prépare une offensive sérieuse sur le marché des tablettes premium. L’écran géant de la Tab S11 Ultra, sa finesse, ses performances et son stylet inclus pourraient séduire les créateurs de contenu, les étudiants et les professionnels à la recherche d’un appareil ultra-polyvalent. Reste à voir si la stratégie tarifaire portera ses fruits face à un iPad Pro toujours aussi dominant.