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Huawei prépare un smartphone au format inédit : un écran 16:10 inspiré des pliables

Huawei prépare un smartphone au format inédit : un écran 16:10 inspiré des pliables

Alors que la plupart des smartphones haut de gamme se ressemblent de plus en plus, Huawei semble vouloir emprunter une voie différente. Selon plusieurs fuites récentes, le constructeur chinois travaillerait sur un smartphone traditionnel doté d’un écran ultra-large au format 16:10, une approche jusqu’ici principalement explorée dans l’univers des appareils pliables.

Si le projet se concrétise, Huawei pourrait proposer l’un des designs les plus atypiques du marché avant la fin de l’année 2026.

Un smartphone classique qui s’inspire des pliables

Huawei n’est pas étranger aux expérimentations de format.

Le constructeur a largement contribué à populariser les pliables au format livre plus larges, une philosophie que plusieurs acteurs du marché, dont Apple et Xiaomi selon les rumeurs, envisagent désormais d’adopter pour leurs futurs appareils.

Cette fois, Huawei souhaiterait appliquer cette logique à un smartphone classique.

D’après les informations publiées par le leaker chinois Digital Chat Station, un prototype équipé d’un écran 16:10 en définition proche de la 2K serait actuellement en développement. Le résultat serait un appareil plus large que les actuels smartphones premium, offrant une expérience visuelle plus proche d’une petite tablette sans recourir à une charnière.

Un design fin malgré un format plus ambitieux

Selon les premières observations du prototype, l’appareil resterait étonnamment fin et léger malgré sa surface d’affichage plus importante. Les détails concernant son design final restent inconnus, notamment en ce qui concerne le bloc photo arrière, qui pourrait encore évoluer avant la commercialisation.

Cette approche pourrait néanmoins répondre à une demande croissante de consommateurs cherchant davantage d’espace d’affichage pour le multitâche, la lecture ou le visionnage de contenus vidéo, sans les contraintes associées aux smartphones pliables.

Une fiche technique de véritable flagship

Huawei ne se contenterait pas d’un design original. Les fuites évoquent également un équipement photo particulièrement ambitieux composé de :

Un capteur principal de 50 mégapixels au format 1/1,3 pouce

Un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels

Un capteur multispectral dédié à l’amélioration des couleurs et de la précision photographique

Cette configuration placerait clairement le terminal dans le segment premium, domaine où Huawei continue d’investir massivement malgré les contraintes internationales qui pèsent sur l’entreprise.

Une batterie de 7 000 mAh et une nouvelle puce Kirin

L’autonomie pourrait également constituer l’un des principaux arguments du futur smartphone. Les rumeurs évoquent une batterie de 7 000 mAh, une capacité particulièrement élevée pour un appareil non pliable.

Sous le capot, Huawei testerait une nouvelle génération de puces de la série Kirin 9000, qui viendrait succéder aux solutions actuellement utilisées sur les modèles haut de gamme de la marque.

Huawei cherche encore à se différencier

Dans un marché où les innovations matérielles deviennent plus rares, Huawei semble vouloir miser sur un facteur de forme inédit plutôt que sur une simple montée en puissance technique. L’idée d’un smartphone classique au format 16:10 pourrait séduire les utilisateurs qui apprécient le confort d’un grand écran sans vouloir adopter un appareil pliable.

Reste à savoir si Huawei ira jusqu’au bout du projet. Le terminal serait encore au stade de prototype, et ses caractéristiques pourraient évoluer avant une éventuelle présentation après la série Mate 90.

Mais une chose est déjà claire : alors que l’industrie se concentre sur l’IA et les logiciels, Huawei continue d’explorer de nouvelles façons de réinventer le matériel.