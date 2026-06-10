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Logitech Mobi Fold : la nouvelle souris pliable pensée pour le travail nomade

Logitech Mobi Fold : la nouvelle souris pliable pensée pour le travail nomade

Les trackpads ont beau s’améliorer chaque année, ils atteignent vite leurs limites lorsqu’il s’agit de travailler sérieusement en déplacement. Entre les feuilles Excel interminables, les sessions multitâches dans un café ou les longues journées passées dans les aéroports, nombreux sont ceux qui regrettent le confort d’une véritable souris.

Avec la Mobi Fold, Logitech pense avoir trouvé le compromis idéal : une souris qui se plie à plat pour tenir dans une poche et se déploie en quelques secondes lorsqu’il est temps de travailler.

Cette nouveauté marque l’entrée du spécialiste suisse dans un segment encore peu exploré : celui des périphériques ultra-portables conçus pour accompagner le travail hybride.

Logitech Mobi Fold : Une souris qui disparaît dans une poche

Le concept de la Mobi Fold repose sur un mécanisme pliable permettant de passer d’un format totalement plat à une forme ergonomique plus proche d’une souris traditionnelle.

Une fois repliée, elle occupe un minimum d’espace dans un sac ou une poche. Lorsqu’elle est ouverte, elle s’allume automatiquement et se connecte instantanément aux appareils associés. Une fermeture suffit ensuite à l’éteindre.

Logitech affirme que cette conception permet de réduire de 22 % la fatigue musculaire par rapport à l’utilisation d’un trackpad, selon les tests réalisés par son laboratoire ErgoLab.

Pensée pour la productivité nomade

La Mobi Fold ne se contente pas d’être compacte. Elle intègre également la technologie Adaptive Touch Scrolling, qui permet de basculer automatiquement entre un défilement précis ligne par ligne et un défilement rapide pour parcourir de longs documents ou des tableurs volumineux.

Deux boutons personnalisables peuvent être configurés via l’application Logi Options+ afin de lancer des raccourcis ou des actions spécifiques.

Côté connectivité, la souris peut être associée simultanément à trois appareils via Bluetooth et fonctionne avec Windows, macOS, ChromeOS, Android, iPadOS et Linux.

Logitech souligne également qu’il s’agit de son premier périphérique certifié Fast Pair, permettant une connexion rapide avec les appareils Android compatibles.

L’accessoire idéal pour le travail hybride ?

Selon Logitech, 72 % des professionnels possèdent une souris, mais seulement 26 % l’utilisent lorsqu’ils travaillent dans des lieux publics. La raison est simple : transporter une souris supplémentaire reste souvent contraignant.

La Mobi Fold cherche précisément à supprimer cette friction. Son châssis léger, ses clics silencieux et son revêtement en silicone résistant à la poussière visent clairement les utilisateurs qui alternent entre bureau, domicile, coworking et déplacements professionnels.

L’autonomie suit la même logique. Une minute de recharge offrirait jusqu’à 22 heures d’utilisation, tandis qu’une charge complète permettrait d’atteindre environ 30 jours d’autonomie.

Un produit qui répond à une tendance de fond

Au-delà du simple gadget, cette souris illustre une évolution plus large du marché informatique. Depuis la généralisation du travail hybride, les fabricants cherchent à concevoir des accessoires capables d’accompagner les utilisateurs partout sans compromettre le confort. Après les écrans portables, les claviers compacts et les batteries nomades, Logitech s’attaque à un autre élément essentiel de la productivité mobile.

L’idée paraît simple, mais elle répond à un besoin réel : retrouver la précision d’une souris sans sacrifier la portabilité.

Prix et disponibilité

La Logitech Mobi Fold est commercialisée à 79,99 € en Europe. Elle est proposée en coloris Graphite, Lilas et Blanc cassé. Une déclinaison professionnelle baptisée Mobi Fold for Business est également prévue. Elle ajoute un récepteur USB-C Logi Bolt, des outils de gestion informatique via Sync et une garantie matérielle limitée de deux ans.

Une réponse élégante à un problème quotidien

Avec la Mobi Fold, Logitech ne cherche pas à révolutionner la souris. L’entreprise tente plutôt de résoudre l’un des petits irritants du travail moderne : devoir choisir entre confort et mobilité.

Dans un marché saturé de périphériques souvent très similaires, cette approche pragmatique pourrait bien séduire les professionnels qui passent plus de temps dans les transports, les hôtels et les espaces de coworking que derrière un bureau fixe.

Cette souris pliable illustre parfaitement une tendance actuelle de la tech : les meilleures innovations ne sont pas toujours les plus spectaculaires, mais souvent celles qui simplifient discrètement le quotidien.