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Steam Machine : un lancement avant le 29 juin se précise grâce aux documents FCC

La Steam Machine se rapproche enfin. Confirmée pour l’été 2026, la nouvelle console de salon de Valve n’a toujours pas de date officielle, mais des documents FCC pourraient avoir livré un indice précieux sur son calendrier.

Repérée par Notebookcheck, une analyse menée par un utilisateur Reddit suggère que Valve pourrait commercialiser la Steam Machine avant le 29 juin 2026.

Un schéma déjà observé avec le Steam Controller

L’hypothèse repose sur les précédents dépôts FCC de Valve. Pour le Steam Controller, certains documents, comme le manuel utilisateur et les images officielles étaient restés confidentiels jusqu’après la mise en vente du produit.

Or, la Steam Machine suivrait une logique similaire : ses documents FCC auraient été déposés fin 2025, avec une levée de confidentialité prévue le 29 juin 2026.

Si Valve reproduit le même calendrier, la console pourrait donc arriver avant cette date.

Une théorie crédible, mais pas une confirmation

Le 29 juin ne doit pas être interprété comme une date de lancement officielle. Il s’agit plutôt d’une limite potentielle déduite à partir des documents réglementaires. Valve n’a encore rien confirmé publiquement, si ce n’est une sortie prévue durant l’été.

Mais, l’indice s’aligne avec les dernières déclarations de l’entreprise, malgré les retards liés aux pénuries de RAM et de SSD.

Le prix reste la grande inconnue

Le véritable enjeu reste toutefois le tarif. Des rumeurs évoquent un prix supérieur à 1 000 dollars, ce qui placerait la Steam Machine dans une zone délicate. À ce niveau, elle devra justifier son intérêt face aux consoles classiques, aux mini-PC gaming et au Steam Deck.

Valve pourrait absorber une partie du coût pour accélérer l’adoption de SteamOS. Mais si le prix est trop élevé, la Steam Machine risque de passer d’un projet excitant à un produit de niche.