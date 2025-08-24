Belkin lance trois chargeurs Qi2.2 avec charge magnétique 25 W et design pliable

Belkin vient d’annoncer trois nouveaux chargeurs sans fil compatibles Qi2.2, la nouvelle norme qui permet une charge magnétique rapide jusqu’à 25 W. Après l’obtention de la certification officielle du Wireless Power Consortium (WPC), ces nouveaux produits sont prêts à rivaliser avec les chargeurs MagSafe d’Apple.

Cette avancée technologique permet une charge sans fil jusqu’à 5 fois plus rapide que les chargeurs Qi standard, idéale pour les appareils de nouvelle génération, comme les iPhone compatibles avec la charge 25W ou la nouvelle série Google Pixel 10 !

Disponibles dès maintenant, voici un aperçu complet des modèles UltraCharge.

Belkin UltraCharge Pro 3-en-1 : la station de charge ultime

Le Belkin UltraCharge Pro 3-en-1 est pensé pour les bureaux et les tables de nuit. Il offre :

Une charge magnétique 25 W à l’avant (Qi2.2 uniquement)

Un socle pour AirPods à la base

Un chargeur Apple Watch intégré à l’arrière

Pour les appareils non compatibles Qi2.2, la vitesse de charge chute à 15 W.

Il est livré avec un adaptateur USB-C de 45 W, capable d’alimenter les trois zones de charge simultanément.

Son prix est de 119,99 euros. Il est disponible dans les coloris : sable ou charbon.

Belkin UltraCharge 3-en-1 pliable : idéal pour les voyages

Cette version est une alternative compacte et pliable du Pro. Elle reprend :

Une chargeur magnétique 25 W rabattable

Une zone pour AirPods

Un chargeur Apple Watch escamotable

Avec son design entièrement pliable, c’est le compagnon idéal pour les voyageurs. L’adaptateur USB-C de 45 W est également fourni.

Son prix est de 89,99 euros. Il est disponible dans les coloris : noir, blanc ou bleu (version carrée) ; noir ou blanc (version arrondie).

Belkin UltraCharge 2-en-1 pliable : simple et efficace

Ce modèle reprend le design pliable du 3-en-1, mais sans le chargeur Apple Watch. À la place :

Un port USB-C 5 W est intégré pour brancher manuellement une autre montre connectée.

Le chargeur magnétique principal conserve la compatibilité 25 W Qi2.2.

L’adaptateur secteur 45 W est toujours inclus.

Son prix est de 59,99 euros. Il est disponible dans les coloris : noir, blanc ou bleu (version carrée) ; noir ou blanc (version arrondie).

Un nouveau standard : Qi2.2 et la charge rapide magnétique

Ces nouveaux accessoires marquent les premiers produits Qi2.2 officiellement disponibles sur le marché. Ce standard, équivalent à MagSafe d’Apple, permet une charge sans fil rapide, stable et sécurisée, jusqu’à 25 W.

Avec cette gamme UltraCharge, Belkin se positionne comme l’un des premiers fabricants à adopter pleinement Qi2.2, tout en pensant à tous les usages : sédentaire avec le Pro, nomade avec les modèles pliables, et minimaliste avec le 2-en-1.

Le tout avec un design soigné, plusieurs coloris, et une alimentation fournie, ce qui reste rare à ce niveau de prix.