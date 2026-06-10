Après plusieurs années de controverses autour des contrôleurs de la Switch, Nintendo vient de tourner une page coûteuse de son histoire. Le constructeur japonais a accepté de verser 35 millions d’euros à la France pour mettre fin à une procédure liée au célèbre problème de « Joy-Con Drift », l’un des défauts matériels les plus critiqués de la génération Switch.

Cette décision marque l’aboutissement d’une enquête menée par la DGCCRF, l’autorité française chargée de la protection des consommateurs et de la répression des fraudes.

Une défaillance connue depuis des années

Le phénomène de Joy-Con Drift est devenu tristement célèbre auprès des joueurs de la Nintendo Switch. Avec le temps, les sticks analogiques pouvaient enregistrer des mouvements fantômes sans aucune action de l’utilisateur, rendant certains jeux difficilement jouables.

Selon les conclusions de l’enquête française, Nintendo aurait eu connaissance de l’ampleur du problème dès 2018. Pourtant, l’entreprise n’aurait officiellement reconnu l’existence du défaut qu’en 2020.

Cette absence de communication est au cœur du dossier. Les autorités estiment que de nombreux consommateurs ont acheté de nouveaux contrôleurs sans savoir qu’un programme de réparation gratuit existait déjà, ce qui a conduit à des accusations de pratiques commerciales trompeuses et d’obsolescence programmée.

Nintendo règle l’affaire sans reconnaître sa responsabilité

Malgré l’importance de la sanction financière, Nintendo refuse de considérer ce règlement comme un aveu de culpabilité.

Dans une déclaration accordée au journal Le Monde, l’entreprise explique que cet accord vise uniquement à mettre un terme à la procédure judiciaire de manière amiable. Le constructeur affirme ne pas avoir intentionnellement trompé ses clients.

Néanmoins, certains observateurs notent qu’un montant équivalent apparaît déjà dans les derniers résultats financiers du groupe, sous la forme d’une provision liée à des litiges, ce qui confirme de facto l’impact financier de l’accord.

Le Joy-Con Drift, un problème emblématique de la Switch

Avec plus de 155 millions de consoles vendues dans le monde, la Nintendo Switch est devenue l’un des plus grands succès commerciaux de l’histoire du jeu vidéo. Pourtant, le Joy-Con Drift restera sans doute l’une des principales ombres au tableau de cette génération.

Plusieurs analyses indépendantes avaient déjà pointé du doigt une faiblesse structurelle dans la conception des sticks analogiques. Le problème serait lié à l’usure prématurée de certains composants internes, notamment des circuits plastiques soumis à des frottements répétés.

Au fil des années, Nintendo aurait discrètement modifié certains éléments matériels des Joy-Con sans jamais détailler publiquement les changements apportés.

La Switch 2 semble avoir retenu la leçon

La bonne nouvelle pour Nintendo est que la situation semble aujourd’hui sous contrôle. Un an après le lancement de la Switch 2, aucun signalement massif de dérive des sticks n’a émergé. Même si la prudence reste de mise sur le long terme, cette absence de polémique suggère que Nintendo a tiré les enseignements de l’épisode Joy-Con.

Au-delà de l’aspect financier, cette affaire rappelle surtout l’importance croissante de la transparence dans l’industrie technologique. À mesure que les produits deviennent plus complexes et plus coûteux, les consommateurs attendent des fabricants non seulement des correctifs efficaces, mais aussi une communication claire lorsque des défauts apparaissent.

Pour Nintendo, la facture est élevée, mais elle pourrait aussi représenter le prix à payer pour refermer définitivement l’un des chapitres les plus controversés de l’ère Switch.