Honor Magic 8 : Snapdragon 8 Elite 2 et charge 90 W confirmés par la certification 3C

Honor se prépare à lancer sa nouvelle gamme Magic 8, qui devrait figurer parmi les tout premiers smartphones équipés du Snapdragon 8 Elite 2. Avant la présentation attendue en octobre 2025, deux modèles de la série Magic 8 viennent d’obtenir leur certification 3C en Chine, confirmant notamment la prise en charge d’une charge ultra-rapide de 90 W.

Selon les documents de la 3C (China Compulsory Certification), deux smartphones portant les références BKQ-AN00 et BKQ-AN80 ont été validés.

Ces deux versions seront livrées avec un chargeur 90 W, promesse de recharges rapides.

Fait intéressant, la version BKQ-AN80 ne prendrait en charge que la géolocalisation BeiDou, excluant les systèmes GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, NavIC ou A-GNSS. Cela pourrait indiquer un modèle réservé à un marché spécifique, voire une déclinaison allégée.

Honor Magic 8 : Une gamme complète attendue

D’après les rumeurs, la série Honor Magic 8 devrait comprendre :

Les modèles Magic 8 et Magic 8 Pro devraient intégrer le Snapdragon 8 Elite 2, dernière puce haut de gamme de Qualcomm, assurant des performances de pointe. Le Magic 8 Mini, plus compact, viserait un positionnement milieu de gamme premium avec le Dimensity 9500.

Une philosophie axée sur l’équilibre plutôt que la surenchère

Contrairement à certaines rumeurs, Luo Wei, responsable de la photographie mobile chez Honor, a confirmé que la série Magic 8 ne proposera pas de capteur principal 1 pouce ni de double téléobjectif périscopique. Selon lui, la marque privilégie une expérience équilibrée et optimisée plutôt que d’ajouter des composants pour des raisons purement marketing.

Le Magic 8 Ultra, attendu l’année prochaine, pourrait toutefois marquer une étape en intégrant un double capteur de 200 mégapixels (principal et périscope), une première mondiale si cela se confirme.

Lancement et enjeux

La présentation officielle des Honor Magic 8 et Magic 8 Pro est prévue en octobre 2025, alors que les déclinaisons Mini et Ultra pourraient être dévoilées en 2026. Avec cette nouvelle génération, Honor compte rivaliser frontalement avec les prochains Samsung Galaxy S26 et Xiaomi 16 Ultra, en misant sur un équilibre entre design, performances et autonomie.