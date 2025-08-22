Accueil » Pas de Pixel Flip, Pixel Ring ni Pixel Tablet 2 : Google trace une ligne claire sur ses priorités produits

Alors que Samsung et Motorola multiplient les innovations avec des smartphones pliables façon Razr, et que des géants comme Apple préparent leurs propres lunettes connectées, Google semble préférer la prudence.

Dans une interview exclusive accordée à Bloomberg, les dirigeants de Google ont fait le point sur ce que la division hardware ne prévoit pas de lancer dans un futur proche. Et cela en dit long sur la stratégie de concentration de l’entreprise.

Pas de téléphone pliable à clapet pour Google

« Nous n’avons pas de projet en cours pour un téléphone pliable de type flip », a confirmé Rick Osterloh, chef de la division matériel chez Google.

Autrement dit, le Pixel Flip n’arrivera pas, malgré le succès des Galaxy Z Flip ou Honor Magic V Flip. Google préfère continuer à miser sur des modèles pliables en format « book », comme le récent Pixel 10 Pro Fold.

Pas de bague connectée non plus

Face à la montée en puissance des bagues connectées, comme la Oura Ring ou la Samsung Galaxy Ring, Google reste sur la touche. Aucun projet de Pixel Ring n’est en développement actuellement, selon les dirigeants.

Cela ne signifie pas que Google abandonne la santé connectée, surtout avec la sortie de la Pixel Watch 4, mais plutôt qu’elle ne multipliera pas les formats gadgets sans vision claire.

La Pixel Tablet 2 officiellement abandonné

C’est probablement l’info la plus marquante : la Pixel Tablet 2 a été annulée.

Google avait déjà stoppé les tablettes en 2019, avant de revenir timidement avec la Pixel Tablet en 2023. Mais, selon Bloomberg, le développement d’une nouvelle génération a été mis en pause, faute de vision claire pour l’avenir des tablettes Android.

Des lunettes connectées Google ? Pas pour tout de suite

Rick Osterloh et son adjoint Shakil Barkat ont reconnu que l’avenir des lunettes connectées reste « à déterminer ». Google ne ferme pas la porte, mais ne s’engage pas non plus à lancer un produit.

Fait intéressant : ils ont évoqué l’idée de lunettes sans écran, connectées à un petit téléphone qui pourrait se déplier pour regarder des vidéos. Une vision intrigante, mais encore très théorique.

Nouveau design Pixel en 2026 ?

Enfin, côté design, Ivy Ross, responsable du design chez Google, a précisé que l’entreprise renouvelle son langage esthétique tous les deux à trois ans. Cela signifie que le look Pixel à gros bloc caméra pourrait évoluer d’ici 2026.

Dans un contexte où tous les géants tech veulent être « le prochain Apple Vision Pro », Google adopte une posture étonnamment mesurée. Elle préfère miser sur la continuité avec les Pixel Phone et Watch, plutôt que se disperser.

Cette stratégie pourrait s’avérer payante… ou au contraire, laisser de la place à Samsung et Apple pour définir seuls les standards du futur.