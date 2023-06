Test de la Google Pixel Tablet : la station d’accueil fait toute la différence

La tablette Google Pixel Tablet est un écran tactile haut de gamme pour la maison connectée qui est également une tablette Android. Cet appareil n’est pas destiné à rivaliser avec les plus grandes et les meilleures tablettes de Samsung et d’Apple. Il s’agit plutôt d’un appareil polyvalent et fiable qui tient la promesse faite par Google en février 2011 avec la sortie d’Android Honeycomb.

Nous sommes arrivés à un point où il n’est pas déraisonnable d’attendre d’une nouvelle tablette Android qu’elle soit aussi performante que la gamme de tablettes la plus populaire au monde : l’iPad. Mais, cette tablette Google n’est pas conçue pour concurrencer directement la tablette d’Apple. Au contraire, elle est positionnée pour tenter de changer le paradigme de la tablette. Elle est là pour ouvrir une nouvelle voie.

La proposition de Google avec la Pixel Tablet est que vous ne recevrez pas seulement la tablette, mais aussi une station d’accueil. La station d’accueil officielle pour enceintes de recharge est essentielle à cette équation — sans elle, la Pixel Tablet n’est qu’une tablette. Comme la tablette ne peut pas être achetée sans la station d’accueil, vous êtes obligé de considérer la station d’accueil comme faisant partie de l’expérience. Vous possédez déjà le dock par défaut, autant l’utiliser.

Mais avez-vous besoin d’un autre appareil connecté — et cherchez-vous une tablette seule, ou cherchez-vous une nouvelle façon d’interagir avec une tablette ?

Dans la boîte, on retrouve :

Google Pixel Tablet

Station de recharge avec haut-parleur

Adaptateur secteur

Guide de démarrage rapide

Livret de sécurité et de garantie

Google Pixel Tablet: design

Je n’ai pas été fan de l’apparence terne de la Pixel Tablet depuis que Google l’a annoncée pour la première fois en 2022. Cependant, j’ai fini par apprécier la plupart des décisions prises par Google en matière de design.

La Pixel Tablet a un châssis en aluminium, mais vous ne le sauriez pas lorsque vous la prenez en main, car la tablette est recouverte d’un « revêtement nano-céramique ». Cela donne à la Pixel Tablet une texture douce et accueillante qui est agréable à tenir — tout en offrant la rigidité et la durabilité du boîtier en aluminium qui se cache en dessous.

J’ai également été satisfait du capteur d’empreintes digitales, qui est intégré au bouton d’alimentation situé sur le cadre supérieur de la Pixel Tablet. Il a été facile à configurer, est très rapide et a fonctionné de manière fiable pendant toute la période d’évaluation.

Je pense également que les couleurs de la Pixel Tablet, bien qu’elles soient résolument fades, sont tout à fait correctes. Mon modèle est de couleur Porcelaine — il y a également un coloris Vert Sauge. J’apprécie que Google vous laisse le choix, et pour un appareil qui passera la majeure partie de son temps posé sur le comptoir de votre cuisine ou sur une table d’appoint, je pense que les couleurs pâles fonctionnent très bien.

Google Pixel Tablet: écran

Cette tablette est dotée d’un écran tactile IPS LCD de 11 pouces, d’une résolution de 2560 x 1600 pixels, tout à fait convenable. Il n’est pas aussi lumineux que les tablettes haut de gamme dotées d’un écran OLED (iPad Pro, etc.). Mais, la Pixel Tablet est certainement assez lumineuse pour s’adapter à n’importe quel type d’environnement lumineux en intérieur — et en extérieur, à condition d’être à l’ombre.

La qualité de l’affichage et la précision des couleurs sont aussi bonnes, voire meilleures, que celles de n’importe quelle tablette de ce prix sur le marché. Le taux de rafraîchissement de l’écran de cet appareil est de 60 Hz, ce qui est normal étant donné les utilisations recommandées par Google pour le matériel.

Cependant, maintenant que les meilleures tablettes et les meilleurs smartphones du marché sont équipés d’écrans à 120 Hz, il est difficile de comprendre qu’un appareil puisse avoir un taux de rafraîchissement inférieur. Si vous prévoyez d’utiliser la Pixel Tablet pour tout ce qui n’est pas le jeu, vous ne remarquerez peut-être jamais la différence.

Comme mentionné précédemment, le bouton d’alimentation de cette tablette est également un capteur d’empreintes digitales. Ce matériel biométrique permet à l’utilisateur de maintenir un doigt sur le bouton d’alimentation pendant un moment pour contourner l’écran de verrouillage de la tablette. Ce capteur d’empreintes digitales est au moins aussi précis et rapide que tous ceux que j’ai testés jusqu’à présent, et il est situé à un endroit très naturel de la tablette.

Google Pixel Tablet: station d’accueil

La station d’accueil utilise des aimants pour maintenir la tablette en place et des broches pour interagir avec la tablette (pour l’alimentation et la sortie audio). La station d’accueil est alimentée par un adaptateur jack 30 W. Le cordon n’est pas USB-C ! La tablette elle-même dispose toujours d’un port USB-C si vous avez besoin de la recharger et que vous n’êtes pas à proximité de la station d’accueil. La station d’accueil alimente la tablette à 90 % par défaut, afin d’optimiser la durée de vie de la batterie, mais cette valeur peut être modifiée dans les paramètres de la Pixel Tablet.

Presque tous les populaires écrans connectés et assistants pour la maison connectée avec accès à la caméra et au microphone, comme le Echo Show 5 d’Amazon, ont la possibilité de basculer l’accès à leur(s) caméra(s) et à leur(s) microphone(s). La Pixel Tablet de Google offre également cette possibilité — avec ou sans la station d’accueil — depuis les paramètres de l’écran de verrouillage de la tablette.

À une date future qui n’a pas encore été communiquée, vous pourrez acheter des docks supplémentaires seuls. Une station d’accueil coûtera 129,99 euros, mais Google n’a pas confirmé la possibilité que la tablette soit un jour vendue seule.

Il est surprenant que le réseau de haut-parleurs de cette station d’accueil n’utilise pas le réseau de haut-parleurs de la tablette. Vous pouvez écouter de la musique avec la tablette et le son est excellent, mais dès que vous connectez la tablette à la station d’accueil, ces quatre haut-parleurs s’arrêtent et le système de haut-parleurs de la station d’accueil se met en marche. Le système de haut-parleurs de la station d’accueil est bien sûr plus performant que celui de la tablette, mais pourquoi ne pas augmenter le son avec des haut-parleurs orientés dans toutes les directions ?

Néanmoins, même s’il n’y a qu’un seul haut-parleur de 43,5 mm à l’intérieur, le son est excellent à mes oreilles.

Google Pixel Tablet: utilisations prévues

Cette tablette est conçue pour être utilisée de plusieurs manières. Sa potentielle valeur est atteinte si l’on utilise pleinement ses nombreuses applications et fonctionnalités optimisées, à la fois sur et hors de sa station d’accueil. Google Home semble avoir été conçu pour un écran de cette taille. Si vous disposez d’un ensemble d’appareils connectés à Google Home dans votre maison connectée, cela fait de la Pixel Tablet un hub tout puissant, remplaçant les appareils Nest qui l’ont précédée.

Bien que cet appareil soit limité à un taux de rafraîchissement de 60 images par seconde, elle fonctionne toujours à 2560 x 1600 pixels, ce qui signifie qu’il est juste au-dessus du « 2K ». Malgré cela, Google a permis à YouTube de diffuser du contenu avec son paramètre « Qualité d’image supérieure », ce qui permettrait d’atteindre la résolution 4K, mais au lieu de cela, elle atteint la résolution maximale que cet appareil est capable d’afficher.

La Pixel Tablet peut diffuser du contenu vers d’autres appareils, et la Pixel Tablet sur sa station d’accueil peut être la cible du contenu diffusé.

Le navigateur Web Chrome de Google passe en mode bureau par défaut. Il s’agit toujours d’une application Android, mais cette version de Chrome est aussi proche d’une expérience de bureau complète que celle obtenue par Google sur Android.

L’astuce la plus astucieuse dont cette tablette est capable est peut-être le glisser-déposer avec Google Photos. À l’instar d’un appareil de bureau, cette tablette peut désormais avoir une application comme Gmail ouverte sur une moitié de l’écran, Google Photos sur l’autre, et une photo peut être glissée et déposée dans un e-mail. Cette simple fonctionnalité pourrait être très utile pour les tablettes Android dans un proche avenir.

Google Pixel Tablet: logiciel

OK, parlons du logiciel. La Pixel Tablet est livrée avec Android 13 et on lui promet trois ans de mises à jour du système d’exploitation et au moins cinq ans de mises à jour de sécurité. Il s’agit du même OS Pixel que vous attendez des smartphones Pixel, bien qu’il ait été optimisé pour l’écran plus grand de la Pixel Tablet.

Cela se voit dans l’ensemble du système d’exploitation. Le panneau de notifications affiche vos Paramètres rapides sur la gauche et les notifications sur la droite. De nombreuses applications Google sont également optimisées pour un écran plus grand, en réorganisant les boutons et en utilisant des mises en page multicolonnes. Ces optimisations sont formidables ! Des applications telles que Google Agenda, Google Photos, Google Maps et Google Home utilisent parfaitement l’intégralité de l’écran et donnent l’impression d’avoir été conçues pour une tablette. Même certaines applications tierces, comme 1Password et Microsoft Teams, s’affichent parfaitement sur la tablette Pixel.

J’adore aussi l’approche de Google en matière du multitâche. Chaque fois que vous êtes dans une application, un petit glissement vers le haut depuis le bas de l’écran affiche une barre des tâches présentant les applications de votre dock d’écran d’accueil et un raccourci vers le tiroir d’applications. Il est ainsi très facile d’exécuter des applications en mode écran partagé.

Vous utilisez Google Chrome et vous voulez faire défiler Twitter en même temps ? Faites apparaître la barre des tâches, cliquez sur l’application Twitter et maintenez-la enfoncée, puis déplacez-la à gauche ou à droite de votre écran. C’est ainsi que vous utilisez Chrome et Twitter simultanément. Les applications partagent automatiquement l’écran à 50/50, ou vous pouvez utiliser la barre du milieu pour un partage 75/25. J’aurais aimé avoir plus de liberté dans le redimensionnement des applications en mode écran partagé, mais l’implémentation actuelle est fluide et facile à utiliser. De plus, si vous rentrez chez vous après avoir exécuté des applications en écran partagé, cette configuration d’écran partagé sera sauvegardée dans votre menu d’applications récentes, comme n’importe quelle autre application. Google a vraiment réussi son coup.

Cependant, il reste un problème à résoudre, celui des applications tierces. Si vous ouvrez une application comme Twitter, Facebook ou encore Messenger, vous devez la considérer comme une petite fenêtre.

Google Pixel Tablet: caméras

La Pixel Tablet est destinée à être utilisée pour le chat vidéo. Google Meet inclut des fonctionnalités telles que le cadrage continu et l’arrière-plan à 360 degrés. La fonction de cadrage continu reconnaît votre visage et vous permet de vous déplacer dans la pièce sans perdre la mise au point. La fonction d’arrière-plan à 360 degrés donne l’impression que vous vous trouvez dans un environnement en 3D qui s’adapte à votre position et à vos mouvements, et elle fonctionne étonnamment bien. Ce serait formidable si elle fonctionnait également en dehors de Google Meet.

Les caméras avant et arrière de la Pixel Tablet fonctionnent très bien pour le chat vidéo, quelle que soit l’application utilisée. Les caméras avant et arrière de cette tablette ont également des capacités photographiques presque identiques.

Les deux caméras de 8 mégapixels ont une ouverture f/2.0, une longueur focale de 2,51 mm et un capteur de 3,67 x 2,76 mm. La grande différence est que la caméra arrière dispose d’un zoom 5x tandis que la caméra frontale dispose d’un zoom 3x.

Google Pixel Tablet: autonomie

La Pixel Tablet est vendue avec une station d’accueil qui rend la recharge un peu plus simple que le branchement d’un cordon. Il est difficile d’imaginer que l’on puisse se retrouver à court de batterie au cours de la journée, tant il est naturel de replacer la tablette sur son socle lorsqu’on ne l’utilise pas. Il est également naturel d’utiliser cet appareil lorsqu’elle est sur sa station d’accueil. Il se peut que vous achetiez cette tablette et que vous ne l’utilisiez jamais comme vous le feriez avec n’importe quelle autre tablette que vous avez déjà possédée.

Cependant, le fait de laisser l’appareil hors de la station d’accueil démontre les extraordinaires capacités d’optimisation de la batterie de l’appareil. En mode veille (sous tension, hors de la station d’accueil, sans utilisation active), la Pixel Tablet a duré plus de 5,5 jours — avec plus de la moitié de sa capacité de batterie encore pleine.

L’autonomie moyenne en utilisation non-stop est plus proche de 10-12 heures. Il s’agit d’une utilisation hors station d’accueil, non connectée à l’USB-C, avec du contenu en continu et/ou des jeux en cours.

Google Pixel Tablet: verdict

La Google Pixel Tablet est plus chère (679 euros) qu’un nouvel iPad (10e génération) (589 euros). La Samsung Galaxy Tab S8 (avec un écran de 11 pouces) coûte environ 879 euros. La Pixel Tablet est livrée avec une station d’accueil pour haut-parleurs, alors que ni l’iPad ni la tablette Samsung ne sont équipés d’une station d’accueil. Bien entendu, la Galaxy Tab S8 et l’iPad (10e génération) sont tous deux capables de surpasser la Pixel Tablet en termes de puissance de traitement (et de luminosité de l’écran, de taux de rafraîchissement, etc.) Si vous voulez de la puissance, choisissez Samsung ou Apple. Si vous voulez une nouvelle expérience, choisissez Google.

Si l’on considère la façon dont Google a commercialisé la Pixel Tablet — comme une tablette de divertissement pour la maison qui se double d’un hub domestique connecté — la tablette Google Pixel Tablet est un succès absolu. Elle excelle dans ces domaines, et elle est même tout à fait capable d’être une machine de travail également. L’écran LCD à 60 Hz n’est pas le meilleur qui soit, mais les écrans de tablettes plus beaux sont plus chers, donc je n’ai absolument rien à redire sur le matériel.

En fin de compte, je suis simplement ravi de voir que Google optimise vraiment Android pour les écrans larges. Cela améliore non seulement les performances de la Pixel Tablet, mais devrait également améliorer les autres tablettes Android et les tablettes pliables à l’avenir.