Apple ne parle jamais de ses futurs produits. Pourtant, comme souvent, ce sont ses logiciels qui semblent vendre la mèche. Quelques heures après la présentation de macOS 27 Golden Gate et d’iOS 27 à la WWDC 2026, plusieurs indices découverts dans les premières versions bêta pointent vers un appareil que Cupertino refuse toujours d’évoquer publiquement : l’iPhone Ultra pliable.

Entre nouvelles options d’affichage dans iPhone Mirroring et références explicites à des états de pliage dans le code d’iOS, les signes commencent à s’accumuler.

macOS 27 introduit un mode d’affichage inédit pour iPhone Mirroring

La découverte la plus intrigante vient de la nouvelle version d’iPhone Mirroring intégrée à macOS 27.

Le chercheur Aaron Perris a remarqué que l’application peut désormais être redimensionnée dans un format horizontal beaucoup plus large qu’auparavant. Une évolution qui peut sembler anodine à première vue, mais qui soulève plusieurs questions.

Jusqu’à présent, tous les iPhone utilisent un écran vertical classique. Il n’existe donc aucun modèle dans la gamme actuelle qui justifierait naturellement ce nouveau format d’affichage.

Cette nouvelle disposition correspond en revanche parfaitement à l’un des formats régulièrement évoqués dans les rumeurs concernant l’iPhone pliable : un appareil plus large que les Galaxy Z Fold de Samsung, avec un écran intérieur proche d’une mini-tablette.

Le code d’iOS 27 devient encore plus explicite

Les indices les plus révélateurs proviennent toutefois directement du code d’iOS 27. Le développeur Sam Henri Gold a repéré plusieurs références inédites dans les frameworks du système :

« foldState »

« angleDegrees »

gestion du nombre d’écrans intégrés

Ces éléments sont particulièrement intéressants.

Le terme « foldState » semble faire référence à différents états de pliage de l’appareil, tandis que « angleDegrees » pourrait permettre au système de détecter précisément l’ouverture de la charnière.

Plus surprenant encore, Apple a intégré un mécanisme permettant de compter le nombre d’écrans physiques présents sur un appareil. Une fonctionnalité inutile pour les iPhone actuels, tous équipés d’un seul écran, mais parfaitement logique dans le cadre d’un smartphone pliable doté d’un écran externe et d’un écran interne.

Un format différent de celui des Galaxy Z Fold

Les nombreuses fuites apparues ces derniers mois dessinent déjà les contours du projet. L’appareil, souvent surnommé iPhone Ultra dans les rumeurs, adopterait un format de type livre avec un écran externe d’environ 5,5 pouces et un écran interne proche de 7,8 pouces une fois déployé.

Contrairement aux modèles concurrents comme le Samsung Galaxy Z Fold 7 ou le Google Pixel 10 Pro Fold, Apple miserait sur un format plus court et plus large.

Cette approche rappelle davantage le Huawei Pura X et pourrait offrir une meilleure expérience pour les applications multitâches, la lecture et la navigation web.

La WWDC 2026 prépare discrètement le terrain

Apple n’a évidemment jamais mentionné son futur smartphone pliable pendant la conférence. Pourtant, plusieurs annonces de la WWDC semblent déjà anticiper ce type de produit.

L’amélioration du multitâche dans iOS 27, les évolutions de Siri AI capables d’interagir avec plusieurs applications simultanément, ou encore les nouvelles interfaces adaptatives d’Apple Intelligence s’intègrent naturellement à un appareil disposant d’une surface d’affichage bien plus importante qu’un iPhone classique.

Le développement parallèle de ces fonctionnalités logicielles et des références découvertes dans les bêtas suggère qu’Apple est désormais en phase avancée de préparation.

Apple approche peut-être de son lancement le plus important depuis l’iPhone X

Si ces indices ne constituent pas une confirmation officielle, ils représentent probablement les preuves logicielles les plus solides observées jusqu’à présent. Depuis plusieurs années, Apple observe l’évolution du marché des smartphones pliables sans jamais y participer directement. Pendant ce temps, Samsung, Huawei, Honor et Google ont multiplié les générations de produits pour affiner leurs designs et leurs usages.

L’arrivée d’un iPhone pliable ne viserait donc pas à inaugurer une nouvelle catégorie, mais à la redéfinir selon la méthode Apple : attendre que la technologie mûrisse avant de proposer sa propre interprétation.

Si les fuites se confirment, l’iPhone Ultra pourrait devenir le lancement matériel le plus important de Cupertino depuis l’introduction de l’iPhone X en 2017. Et cette fois, ce ne sont peut-être pas les rumeurs qui parlent le plus fort, mais le logiciel lui-même.