Le Honor Magic V Flip 2 pourrait surpasser le Galaxy Z Flip 7 avec un capteur photo de 200 mégapixels

Honor s’apprête à dévoiler son nouveau smartphone pliable à clapet, le Magic V Flip 2, et les dernières informations montrent que ce modèle ne misera pas uniquement sur son design soigné.

Alors que les smartphones pliables de type « à clapet » sont souvent vus comme des modèles plus « lifestyle » que techniques, Honor semble vouloir changer la donne, notamment en matière de photographie mobile.

Honor Magic V Flip 2 : Un capteur de 200 mégapixels pour un flip ? Une première

Honor a récemment publié un teaser officiel qui révèle une double caméra arrière, comprenant un capteur principal de 200 mégapixels et un ultra grand-angle de 50 mégapixels. Cette configuration le place au même niveau que les capteurs photo du Galaxy Z Fold 7 — un exploit pour un modèle à clapet, format généralement plus compact et moins ambitieux que les pliables façon tablette.

Avec ce choix, Honor vise clairement à offrir une expérience photo haut de gamme, rivalisant non seulement avec le Galaxy Z Flip 7, mais également avec des modèles bien plus coûteux. Il faudra évidemment vérifier la taille du capteur et les résultats réels en photo, mais sur le papier, le Magic V Flip 2 promet beaucoup.

Style et collaboration avec Jimmy Choo

Côté design, Honor continue de jouer la carte du style et de la mode. La marque s’est associée au célèbre créateur Jimmy Choo pour concevoir une édition spéciale bleue du Flip 2. Cette collaboration renforce la dimension « accessoire de mode » du smartphone, un positionnement déjà bien ancré chez les fans de téléphones flip.

Le Magic V Flip 2 ne se contente pas d’une fiche photo alléchante. Il intégrerait également :

Un écran principal OLED LTPO de 6,8 pouces , avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution de 2520 x 1080 ;

, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution de 2520 x 1080 ; Une batterie massive de 5 500 mAh, une rareté pour un flip phone, surtout si cela se confirme ;

Une charge rapide de 80W, qui devrait permettre une recharge complète en moins de 40 minutes.

Le processeur embarqué n’a pas encore été officiellement confirmé, mais les rumeurs parlent d’un Snapdragon 8s Gen 4 ou du plus éprouvé Snapdragon 8 Elite. Dans tous les cas, on peut s’attendre à un niveau de performance flagship, aligné avec les ambitions du reste de la fiche technique.

Date de lancement en Chine

Le Honor Magic V Flip 2 sera officiellement lancé en Chine le 21 août 2025. Aucune information n’a encore été confirmée sur un lancement international, mais au vu du positionnement haut de gamme du modèle, une sortie mondiale n’est pas à exclure.

Avec son design élégant, sa collaboration avec Jimmy Choo, son énorme batterie, et surtout, son capteur photo de 200 mégapixels, le Magic V Flip 2 redéfinit les attentes autour des téléphones pliables à clapet. S’il tient ses promesses, il pourrait éclipser le Galaxy Z Flip 7, et s’imposer comme le flip le plus complet de l’année 2025.