Pendant des années, Safari a assumé son statut de navigateur différent. Là où Chrome a bâti sa domination sur un gigantesque catalogue d’extensions, Apple a préféré miser sur la rapidité, l’autonomie et la protection de la vie privée.

Avec Safari sous iOS 27 et macOS 27, le géant de Cupertino tente désormais une approche inattendue : plutôt que d’élargir sa boutique d’extensions, l’entreprise veut permettre à chacun de créer les siennes grâce à l’intelligence artificielle.

La fonctionnalité pourrait bien devenir l’une des nouveautés les plus sous-estimées d’Apple Intelligence.

Safari : Décrire une extension plutôt que la rechercher

La nouvelle fonction « Describe an Extension » repose sur un principe simple. Au lieu de parcourir un catalogue d’extensions ou de rechercher une solution développée par un tiers, l’utilisateur décrit en langage naturel ce qu’il souhaite ajouter à Safari.

Apple Intelligence génère alors une extension personnalisée capable de modifier le comportement d’une page web, d’ajouter des raccourcis ou d’automatiser certaines tâches.

Apple a notamment évoqué des cas d’usage, comme l’ajout d’un système de notation sur des recettes, la simplification de pages e-commerce, la création de boutons personnalisés et l’enregistrement automatique d’informations pour une consultation ultérieure.

L’objectif n’est pas de concurrencer directement les milliers d’extensions disponibles sur Chrome, mais de résoudre rapidement de petits problèmes très spécifiques.

Une nouvelle philosophie pour les extensions

Cette approche illustre parfaitement la vision actuelle d’Apple concernant l’IA. Plutôt que de construire une immense plateforme d’extensions, l’entreprise cherche à rendre leur création presque invisible.

Dans ce scénario, une extension n’est plus un produit téléchargé depuis un magasin d’applications. Elle devient un simple outil personnel créé à la demande pour répondre à un besoin ponctuel.

Cette stratégie pourrait séduire les utilisateurs qui n’ont jamais pris le temps d’installer des extensions ou qui hésitent à faire confiance à des développeurs inconnus.

Safari devient plus intelligent sur tous les fronts

La création d’extensions n’est toutefois qu’une partie des nouveautés annoncées. Safari reçoit également un nouveau système de gestion intelligente des onglets. Le navigateur peut désormais analyser les pages ouvertes, identifier des thèmes communs et regrouper automatiquement les contenus liés dans des collections dédiées. Une recherche de voyage, un projet professionnel ou une session de shopping peuvent ainsi être organisés sans intervention manuelle.

Apple introduit aussi « Notify Me », une fonction qui surveille une page web en arrière-plan.

Plutôt que de laisser un onglet ouvert pendant des heures en attendant un réapprovisionnement ou l’ouverture d’une billetterie, l’utilisateur peut simplement demander à Safari de surveiller l’événement et recevoir une notification lorsqu’un changement se produit.

L’automatisation s’étend également aux mots de passe

L’autre nouveauté majeure concerne la sécurité. Grâce à l’intégration entre Safari et l’application Passwords, Apple Intelligence peut désormais détecter un mot de passe faible ou compromis, puis effectuer automatiquement sa mise à jour.

Safari est capable de naviguer sur le site concerné, de se connecter au compte utilisateur, de générer un nouveau mot de passe sécurisé et d’effectuer la modification sans intervention complexe.

C’est probablement l’un des usages les plus concrets de l’IA présentés lors de la WWDC 2026.

Le véritable défi reste la confiance

La promesse est séduisante, mais elle soulève aussi plusieurs questions. Une extension générée automatiquement possède potentiellement la capacité d’interagir avec le contenu affiché dans le navigateur. Les utilisateurs devront comprendre précisément quelles données sont accessibles, quelles modifications sont réalisées et comment désactiver rapidement une extension si elle ne fonctionne pas comme prévu.

Apple affirme que les nouvelles fonctions de Safari ont été conçues pour protéger les données de navigation et limiter les échanges d’informations, y compris avec Apple elle-même.

Reste désormais à voir si cette transparence sera suffisamment visible pour rassurer les utilisateurs.

Apple réinvente une faiblesse historique de Safari

Depuis des années, le manque d’extensions constitue l’un des principaux arguments avancés par les utilisateurs de Chrome pour ne pas migrer vers Safari. Avec Apple Intelligence, Cupertino ne cherche pas à copier la stratégie de Google. L’entreprise tente plutôt de contourner le problème.

Si la création d’extensions par IA tient ses promesses, Safari pourrait ne plus avoir besoin d’une immense bibliothèque d’extensions. Quelques outils personnalisés, créés en quelques secondes et adaptés aux besoins précis de chaque utilisateur, pourraient suffire à transformer l’expérience de navigation.

Et dans une industrie où la simplicité devient souvent plus importante que la quantité, cette approche pourrait s’avérer beaucoup plus ambitieuse qu’elle n’en a l’air.