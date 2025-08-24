Accueil » One UI 8 : la bêta Android 16 arrive sur plus de smartphones Samsung dès septembre

One UI 8 : la bêta Android 16 arrive sur plus de smartphones Samsung dès septembre

One UI 8 : la bêta Android 16 arrive sur plus de smartphones Samsung dès septembre

Samsung ne perd pas de temps cette année. Le géant coréen a été le premier constructeur à proposer une bêta Android 16, sous sa nouvelle interface One UI 8, d’abord en exclusivité sur la série Galaxy S25. Depuis, le programme s’élargit rapidement à d’autres modèles.

One UI 8 bêta: désormais disponible sur plus de Galaxy

Plus tôt ce mois-ci, Samsung a annoncé l’extension du programme bêta à d’autres smartphones et tablettes Galaxy. Les Galaxy S24, Z Fold 6 et Z Flip 6 ont été les premiers à suivre, et plusieurs autres appareils rejoindront le programme en septembre.

Liste des modèles Galaxy concernés en septembre :

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy A55 5G

Galaxy A54 5G

Galaxy A36 5G

Galaxy A35 5G

Attention : pour participer à la bêta, il faut vivre dans un pays éligible, comme : Corée du Sud, États-Unis, Royaume-Uni et Inde.

Les mises à jour sont déployées par vagues régionales. Si votre modèle est compatible mais que la bêta n’est pas encore disponible, soyez patient et vérifiez régulièrement dans l’application Samsung Members.

Comment installer la bêta One UI 8 sur votre Galaxy ?

Ouvrez l’application Samsung Members (à télécharger sur le Galaxy Store si besoin). Repérez la bannière One UI 8 bêta sur l’écran d’accueil. Appuyez dessus, puis suivez les instructions pour vous inscrire. Une fois inscrit, allez dans : Paramètres > Mise à jour logicielle > Télécharger et installer Téléchargez et installez la mise à jour bêta.

Attention avant de vous lancer

Tester une version bêta, c’est excitant… mais risqué. Voici ce qu’il faut savoir :

Les bêta sont instables : bugs, plantages, certaines fonctions peuvent être désactivées.

Retourner à la version stable nécessite souvent une réinitialisation complète de l’appareil.

Sauvegardez vos données avant toute installation.

Assurez-vous d’avoir au moins 30 % de batterie et un espace de stockage suffisant.

Conseil : installez la bêta uniquement sur un appareil secondaire, si possible.

Samsung montre cette année sa volonté de raccourcir les délais de mise à jour pour ses utilisateurs, notamment sur Android 16 avec One UI 8. Si vous êtes curieux de tester les nouveautés (interface, animations, nouvelles fonctionnalités), la bêta est accessible… mais à vos risques et périls.