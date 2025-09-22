Accueil » One UI 8.5 déjà repérée : Samsung accélère le rythme des mises à jour

One UI 8.5 déjà repérée : Samsung accélère le rythme des mises à jour

One UI 8.5 déjà repérée : Samsung accélère le rythme des mises à jour

La mise à jour stable de One UI 8, basée sur Android 16, vient à peine de débuter son déploiement sur la série Galaxy S25. Pourtant, des indices de One UI 8.5 sont déjà apparus, et pas n’importe où : sur le Galaxy S25 Ultra.

Le firmware estampillé S938BXXU5CYIA/S938BOXM5CYIA/S938BXXU5CYIA a été détecté sur les serveurs de Samsung. Impossible de le télécharger — la faille permettant le sideload de builds test a été corrigée — mais sa présence confirme que le développement est bien en cours.

Un développeur, @Feruzbek_101, a même réussi à faire tourner une version de test sur son Galaxy S21+, partageant des captures d’écran montrant quelques retouches de l’interface.

Quelles nouveautés attendre de One UI 8.5 ?

Rien d’officiel pour l’instant, mais, si l’on se fie aux mises à jour intermédiaires précédentes, One UI 8.5 devrait apporter :

des améliorations visuelles et d’interface,

des animations plus fluides,

et de nouvelles fonctions liées à Galaxy AI.

Les captures partagées montrent plusieurs ajustements visuels. Le menu Paramètres devient plus compact, avec des items sans sous-titres. La barre de recherche migre vers le bas de l’écran pour être plus accessible. Les sections s’accompagnent désormais d’ombres portées, donnant une impression de relief.

La page de recherche adopte un affichage en grille de trois colonnes. Dans les sous-menus, le bouton retour flotte au-dessus du contenu avec sa propre ombre, un style rappelant certaines nouveautés d’iOS 26. Globalement, la navigation semble plus claire et plus moderne.

Ces ajustements viendraient compléter les nouveautés déjà introduites avec One UI 8 : davantage de personnalisation, une meilleure optimisation des performances et des outils Galaxy AI enrichis.

Quand arrivera One UI 8.5 ?

Samsung développe en parallèle la série Galaxy S26, ce qui laisse penser que One UI 8.5 pourrait être inaugurée sur ces modèles début 2026 avant de s’étendre aux Galaxy S25.

Même si l’attente pourrait être longue, l’apparition précoce de traces du firmware est encourageante : Samsung semble accélérer son calendrier de mises à jour, un bon signe pour les utilisateurs et une pression supplémentaire pour ses concurrents, comme Google ou Xiaomi.