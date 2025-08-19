Accueil » One UI 8 : Samsung repense son interface avec l’intelligence artificielle au cœur

One UI 8 : Samsung repense son interface avec l’intelligence artificielle au cœur

Déployée progressivement depuis l’été 2025, One UI 8 marque une évolution majeure dans l’univers des smartphones Samsung. Basée sur Android 16, cette version accompagne le lancement des Galaxy S25, Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip 7, et intègre pleinement les fonctionnalités de Galaxy AI ainsi que le nouvel assistant vocal Gemini Live.

One UI 8 ne se contente pas d’une refonte esthétique : elle introduit une interface plus fluide, plus contextuelle et plus intelligente, pensée pour s’adapter à chaque usage, chaque forme d’écran, et chaque besoin utilisateur.

Les nouveautés phares de One UI 8

Galaxy AI, au cœur de l’expérience

One UI 8 est la première version à intégrer profondément Galaxy AI dans tout le système :

Now Bar: une barre flottante contextuelle avec des suggestions IA.

Now Brief : un résumé intelligent de votre journée (agenda, tâches, rappels).

Traduction d’appels, résumés automatiques, réécriture de messages…

Gemini Live

L’assistant vocal intelligent de Google fait désormais partie intégrante de One UI. Il permet de :

Poser des questions à la voix, sans interruption.

Réagir à ce qui est affiché à l’écran.

Résumer des documents, traduire en direct, générer des contenus…

Une interface visuelle plus vivante

Horloge de verrouillage dynamique qui s’adapte aux photos affichées.

Modes et routines plus intuitifs, synchronisés avec l’IA.

Transitions fluides et animations plus douces.

Voice Captioning (en test)

Déjà active en bêta en Corée et Chine, cette fonction transcrit en temps réel les conversations orales, propose des résumés audio, et permet de sauvegarder les transcriptions.

Sécurité et vie privée

Knox Vault renforcé.

Dossier sécurisé plus accessible.

Nouveau mode confidentialité rapide pour cacher les notifications sensibles.

Appareils compatibles et calendrier de déploiement

Smartphones compatibles

Galaxy S25, S25+ et Ultra (préinstallé)

Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7, et Flip 7 FE

En cours de déploiement sur : Galaxy S24, Z Fold 6, Z Flip 6

À venir fin 2025 sur : S23, Z Fold 5, Flip 5, A54/A55, Tab S10, etc.

Montres connectées

One UI 8 Watch disponible sur Galaxy Watch 8, Watch 8 Classic et Watch Ultra.

Extension prévue aux Watch 6 et 7 d’ici fin 2025.

Expérience utilisateur : plus fluide, plus intelligente

One UI 8 a été repensée pour s’adapter à tous les formats :

Téléphones standards, grands écrans, pliables et tablettes.

Meilleure gestion du multitâche (split-screen, DeX amélioré).

Suggestions IA contextuelles, accessibles via la Now Bar.

Performances améliorées : +32 % en moyenne sur les tests de traitement IA, avec une meilleure autonomie sur les modèles récents.

Comparatif rapide One UI 7 vs One UI 8

Fonction One UI 7 One UI 8 (2025) Android de base Android 15 Android 16 IA intégrée Galaxy AI limité Galaxy AI étendu + Gemini Live Assistant vocal Bixby Gemini Live (Google) Résumés automatiques Non Oui, via Galaxy AI Traduction vocale Non Oui (appels, messages) Personnalisation visuelle Standard Horloge morphing, routines IA Sécurité Knox Vault Knox Vault + dossier sécurisé évolué Déploiement Galaxy S24 et Fold 6 S25, Fold 7, puis large déploiement

Avec One UI 8, Samsung signe sa mise à jour la plus ambitieuse depuis One UI 5. Grâce à l’intégration poussée de l’IA, d’un assistant vocal contextuel et d’une interface repensée pour la fluidité, One UI 8 transforme votre smartphone Galaxy en véritable assistant personnel intelligent.

La montée en puissance continue dans les prochains mois avec le déploiement complet, les fonctions IA en Europe, et le perfectionnement de Voice Captioning.