One UI 8 : les smartphones Galaxy qui recevront Android 16 en premier

Samsung a récemment levé le voile sur One UI 8, sa nouvelle surcouche logicielle basée sur Android 16, à l’occasion du lancement de ses derniers smartphones pliables : les Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7, et Z Flip 7 FE.

Si ces modèles profitent déjà de la mise à jour, le déploiement sur les anciens appareils Galaxy ne devrait plus tarder.

One UI 8 déjà en test sur plusieurs modèles Galaxy

La firme sud-coréenne n’a pas encore annoncé officiellement de calendrier de déploiement global, mais plusieurs appareils sont déjà en phase de test interne. Cela signifie qu’ils pourraient recevoir la version stable de One UI 8 dans les toutes prochaines semaines.

Les smartphones et tablettes Galaxy actuellement testés avec One UI 8 sont les suivants :

Séries Galaxy S25, S24, S23, S22 (incluant les modèles FE, Plus et Ultra)

Galaxy S25 Edge

Galaxy Z Fold 6, Fold 5, Fold 4

Galaxy Z Flip 6, Flip 5, Flip 4

Galaxy Tab S10, S9 (modèles standard, Plus et Ultra)

Galaxy A56, A55, A54, A53

Galaxy A36, A35, A34, A33

Galaxy M36, M35

Galaxy F34, F15

Parmi tous ces modèles, seule la série Galaxy S25 bénéficie pour l’instant d’un programme bêta public. Pour les autres, les tests sont internes, donc inaccessibles au grand public, mais ils indiquent que le lancement officiel est imminent.

Un déploiement stable prévu pour cet été

Samsung a confirmé que le déploiement global de One UI 8 commencera durant l’été 2025. Bien qu’aucune date précise n’ait encore été partagée, la mise à jour devrait commencer à arriver dès la fin du mois d’août, selon le rythme habituel de la marque.

Avec cette nouvelle version, Samsung devient le premier constructeur non-Google à proposer Android 16 sur ses appareils, ce qui reflète une accélération stratégique dans sa gestion des mises à jour logicielles.

Quelles nouveautés attendre de One UI 8 ?

One UI 8 repose sur Android 16, mais apporte aussi une série de nouveautés maison, dont :

Une meilleure intégration de Galaxy AI (avec des fonctions avancées d’édition, de traduction et de productivité)

Des optimisations de performance et de stabilité

Des modifications de l’interface utilisateur avec plus de personnalisation

Une gestion améliorée de la confidentialité et des autorisations d’applications

Une nouvelle interface pour les paramètres rapides et le centre de notifications

Les utilisateurs peuvent également s’attendre à un support étendu sur les appareils récents, avec une attention particulière portée à l’unification des expériences entre smartphones, tablettes et pliables Galaxy.

Une mise à jour à surveiller de près

Avec One UI 8, Samsung continue de soigner son image d’acteur réactif dans le domaine des mises à jour Android, en s’alignant de plus en plus sur les délais de Google. Pour les utilisateurs de smartphones Galaxy, l’attente ne devrait donc plus être très longue.

Restez attentif à l’arrivée des notifications de mise à jour, et pensez à sauvegarder vos données avant l’installation pour éviter toute mauvaise surprise.