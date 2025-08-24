Xiaomi 16 Pro Mini : un flagship compact avec Snapdragon 8 Elite 2 et 6 300 mAh

Alors que Xiaomi s’apprête à lancer ses modèles Xiaomi 16 et 16 Pro en septembre en Chine, une surprise de taille — ou plutôt de petite taille — pourrait bien les accompagner. Il s’agit d’un nouveau smartphone compact haut de gamme, provisoirement baptisé Xiaomi 16 Pro Mini. Et malgré son format réduit, l’appareil ne fera aucun compromis sur les performances.

Selon les dernières fuites publiées par le célèbre leaker Digital Chat Station, le Xiaomi 16 Pro Mini serait alimenté par le même processeur Snapdragon 8 Elite 2 (SM8850) que les modèles phares de la gamme 16.

Cela ferait de ce compact l’un des plus puissants smartphones de sa catégorie en 2024.

Xiaomi 16 Pro Mini : Une batterie impressionnante de 6 300 mAh

Le nouveau leak dévoile une caractéristique étonnante pour un smartphone de cette taille : une batterie de 6 300 mAh avec charge sans fil. Ce chiffre place le Xiaomi 16 Pro Mini devant la majorité de ses concurrents directs comme le OnePlus 13s (6 260 mAh), et presque au niveau du Vivo S30 Pro Mini (6,500 mAh), qui détient actuellement le record dans ce segment.

Avec les avancées en matière de gestion d’énergie et les optimisations du Snapdragon 8 Elite 2, on peut s’attendre à une autonomie exceptionnelle, ce qui est souvent le talon d’Achille des smartphones compacts.

Le Xiaomi 16 Pro Mini serait doté d’un écran OLED de 6,3 pouces, avec bords ultrafins et coins arrondis, grâce à la technologie LIPO, déjà utilisée pour réduire les bordures au minimum sur d’autres flagships récents. Cela permettrait d’avoir une expérience immersive malgré la taille réduite.

Capteurs photo haut de gamme

Côté photo, le Xiaomi 16 Pro Mini embarquerait :

Un capteur principal de grande taille, probablement similaire à celui du Xiaomi 16 Pro.

Un téléobjectif périscopique, rare sur un compact.

Les détails précis des mégapixels n’ont pas encore fuité, mais il est clair que Xiaomi veut offrir une expérience photo premium, digne d’un flagship, dans un format réduit.

Autres caractéristiques attendues :

Capteur d’empreintes ultrasonique sous l’écran

Étanchéité complète (probablement IP68)

Design premium avec dos en verre ou céramique

Le Xiaomi 16 Pro Mini s’annonce comme le smartphone compact Android le plus puissant à venir en 2025. Il combine un format contenu, une puissance de haut vol, une autonomie impressionnante, et des fonctions premium, comme la charge sans fil et les capteurs photo avancés.

Lancement et disponibilité

Le smartphone est attendu pour une présentation officielle en septembre 2025 en Chine, aux côtés des Xiaomi 16 et 16 Pro. Une sortie mondiale pourrait suivre d’ici fin 2025, selon la stratégie habituelle de la marque.