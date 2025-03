Huawei : Un smartphone à écran enroulable en 2025 ? Un brevet de 2020 refait surface

Après avoir marqué les esprits avec son Mate XT Ultimate Design, le premier smartphone à triple pli de Huawei, la marque chinoise pourrait une nouvelle fois révolutionner le marché des écrans flexibles. Selon une fuite sur Weibo de @Setsuna Digital, Huawei pourrait commercialiser un smartphone à écran enroulable cette année, mettant ainsi en œuvre un brevet déposé en avril 2020.

Contrairement aux smartphones pliables actuels, qui comportent une charnière et un écran flexible (souvent marqué par un pli visible), un téléphone à écran enroulable repose sur un système de rouleaux et de moteurs permettant d’agrandir et de rétracter l’écran à la demande.

Avantages d’un smartphone enroulable :

Un format compact lorsqu’il est rétracté, parfait pour la poche

Un écran qui s’agrandit sur demande, passant par exemple de 6 à 9 pouces

Zéro pli visible, contrairement aux écrans pliables classiques

Huawei a déjà breveté un concept de ce type avec des aimants stratégiquement placés pour garantir une surface d’affichage parfaitement lisse.

La course aux écrans enroulables : Huawei face à Samsung et Motorola

Huawei ne serait pas le premier à explorer cette technologie.

Samsung a déposé un brevet en 2019 pour un écran capable d’augmenter sa taille de 50 % en déroulant une dalle cachée.

Motorola (Lenovo) a présenté en 2022 un prototype dont l’écran passe de 4 à 6,5 pouces en s’enroulant sur lui-même.

Cependant, aucun de ces modèles n’a encore été massivement produit. Si la rumeur se confirme, Huawei pourrait devenir le premier fabricant à commercialiser un smartphone enroulable avant Samsung et ses concurrents.

Huawei, leader de l’innovation… mais limité par les sanctions

Malgré les sanctions américaines qui entravent sa croissance à l’international, Huawei reste le deuxième plus grand fabricant de smartphones pliables au monde, juste derrière Samsung.

Si l’entreprise réussit à commercialiser un smartphone enroulable cette année, elle renforcerait son statut de pionnière dans les nouvelles formes de smartphones. Toutefois, l’absence de Huawei sur le marché américain signifie que Samsung ou un autre constructeur devra démocratiser cette technologie en Occident.

Une annonce en 2024 ?

Les smartphones pliables ont mis des années à devenir grand public, et les modèles enroulables pourraient suivre un parcours similaire. Si Huawei se lance en premier, cela pourrait accélérer l’adoption de cette technologie par d’autres marques.

Samsung a déjà montré un prototype de smartphone à triple pli lors de son événement Unpacked 2025, prouvant que le géant coréen travaille aussi sur de nouvelles innovations d’affichage.

Reste à voir si Huawei tiendra son pari et présentera son premier smartphone enroulable dès cette année !