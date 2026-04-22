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OPPO Find X9s : un flagship plus accessible qui mise sur la photo sans renoncer à l’endurance

OPPO Find X9s : un flagship plus accessible qui mise sur la photo sans renoncer à l’endurance

Pendant que OPPO réservait à la Chine ses annonces les plus spectaculaires, la marque a choisi la Malaisie pour lancer un modèle au positionnement plus stratégique.

Le Find X9s n’a pas l’aura démonstrative du Find X9 Ultra, mais il pourrait bien incarner quelque chose de plus important : un haut de gamme plus équilibré, pensé pour séduire au-delà des seuls passionnés de fiche technique.

Find X9s : Un lancement discret, mais loin d’être anodin

Le Find X9s a été introduit en Malaisie, où OPPO le présente comme un nouveau représentant de sa série Find X. Il embarque la puce MediaTek Dimensity 9500s, ce qui en fait l’un des premiers smartphones du marché à adopter cette plateforme après le Poco X8 Pro Max, lancé le mois dernier. Cette proximité matérielle est intéressante, car elle place immédiatement le Find X9s dans la conversation des flagships Android de 2026, tout en lui donnant une identité différente, plus orientée photo que performance brute.

OPPO équipe le Find X9s d’un écran AMOLED de 6,59 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La fiche officielle évoque une dalle 10 bits, pensée pour offrir un affichage fluide et une restitution plus riche des couleurs, dans un format qui reste relativement compact pour la catégorie. La marque y associe de la mémoire LPDDR5X, du stockage UFS 4.1 et un système de refroidissement par large chambre à vapeur, afin de maintenir des performances stables dans le temps.

Le design suit la même logique d’équilibre. OPPO annonce une épaisseur d’environ 7,99 mm et un poids d’environ 202 g, avec une certification IP68/IP69. En clair, le constructeur cherche à conjuguer batterie massive, finesse relative et robustesse, sans basculer dans l’excès visuel ou l’encombrement trop marqué.

Trois capteurs de 50 mégapixels pour défendre l’ADN photo de la gamme

L’élément le plus révélateur reste sans doute le bloc photo. Le Find X9s repose sur un trio de capteurs de 50 mégapixels couvrant les focales large, ultra grand-angle et téléobjectif périscopique. OPPO met en avant un zoom optique 3x, un traitement d’image avancé, l’apport de Hasselblad sur la colorimétrie, ainsi que l’enregistrement vidéo en 4K à 60 images par seconde.

C’est là que le Find X9s se distingue du Poco X8 Pro Max. Là où le modèle de Poco s’est imposé d’abord comme une machine de performance, le smartphone de OPPO essaie de conserver l’ADN premium de la série Find : un appareil capable de bien photographier, de zoomer proprement et de rester crédible sur plusieurs usages, sans grimper immédiatement vers les tarifs des ultra-flagships.

Une batterie qui change l’équation du « compact premium »

L’autre force du Find X9s tient à son autonomie. OPPO lui intègre une batterie de 7 025 mAh compatible avec une charge rapide 80 W. Dans cette catégorie de taille, c’est un argument particulièrement fort : la marque ne se contente plus de promettre un smartphone élégant et polyvalent, elle veut aussi corriger l’un des points faibles historiques des modèles premium plus compacts, à savoir l’endurance.

Le téléphone tourne sous ColorOS 16, avec les outils IA et les fonctions de continuité mises en avant par OPPO. Là encore, le discours est cohérent : proposer un appareil qui ne soit pas uniquement performant sur le papier, mais agréable à vivre au quotidien, dans les animations, la connectivité et les usages transversaux.

Un prix qui le place dans une zone très stratégique

Les couvertures de lancement rapportent un tarif de 3 599 ringgits malaisiens, soit environ 775 euros, pour la version 12 Go + 512 Go, avec trois coloris annoncés : Midnight Grey, Lavender Sky et Sunset Orange. La fiche produit et le site officiel d’Oppo Malaisie confirment notamment la configuration 12 Go + 512 Go et ces trois finitions.

Quoi qu’il en soit, le positionnement reste clair. OPPO semble chercher une place très précise : celle d’un flagship photo plus accessible, situé entre les modèles ultra-premium démonstratifs et les smartphones « performance first » plus agressifs sur le rapport puissance/prix. Sur un marché Android où beaucoup de produits se ressemblent, le Find X9s tente de se distinguer non par une rupture spectaculaire, mais par une formule plus cohérente. Et parfois, c’est exactement ce qu’attend le marché.