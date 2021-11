Les brevets de Huawei laissent entrevoir un futur smartphone contrôlable avec la main

Les smartphones enroulables promettent la commodité d’une tablette dans un facteur de forme d’un smartphone traditionnel. Mais le contrôle de la façon dont l’écran s’étend et du moment où il le fait est apparemment le prochain champ de bataille du développement. Huawei a maintenant formulé une solution alimentée par la détection des gestes intelligents.

Selon un nouveau brevet repéré par LetsGoDigital, Huawei développe ses brevets de smartphone enroulable, et fournit une explication supplémentaire sur la façon dont un utilisateur pourrait être en mesure de le contrôler.

Celui-ci possède trois modes. Il y a une position fermée et deux positions ouvertes. Dans la première position, l’écran est agrandi de 35 % et lorsque vous tirez encore plus l’écran, il devient au moins 70 % plus grand que la taille de l’écran en position fermée. Par conséquent, un smartphone de 6,5 pouces utilisable se déploie pour devenir une tablette de 11 pouces.

La beauté de l’utilisation d’un appareil enroulable ne réside pas seulement dans la surface supplémentaire qui transforme un smartphone de taille moyenne en un appareil doté d’un énorme écran de la taille d’une tablette. Comme l’écran s’enroule et se déroule et ne se replie pas à un endroit précis, il n’y a pas de pli où l’écran se plie. Huawei a choisi de placer l’écran à l’extérieur, ce qui le laisse sans protection contre les rayures et autres contacts avec l’écran qui pourraient l’endommager.

Et, ce n’est pas seulement dans le design que le brevet de Huawei se distingue.

Un contrôle par la main

Pour commencer, Huawei pourrait laisser les utilisateurs contrôler l’extension de l’écran par des glissements de doigts physiques, avec un retour haptique et des alertes audio. Cependant, l’entreprise détaille également une méthode de contrôle gestuel aérien. Les utilisateurs seraient en mesure d’activer l’écran en faisant glisser leur main au-dessus d’une caméra ou d’un capteur dédié. Le capteur traduirait alors ce mouvement pour rétracter ou étendre l’écran. Notamment, le système gestuel de Huawei pourrait également permettre aux utilisateurs de ralentir ou d’accélérer la vitesse de défilement de l’écran. Il suffirait pour cela de maintenir un certain nombre de doigts au-dessus du capteur.

Huawei a déjà expérimenté les commandes gestuelles manuelles sur sa série Mate. Il a été développé pour les utilisateurs qui avaient l’intention d’utiliser leurs appareils en mains libres, mais il pourrait être plus utile sur un appareil plus grand comme un smartphone enroulable. Il pourrait être plus fluide d’activer un écran avec un geste de la main libre dans certaines situations au lieu d’utiliser les deux mains sur l’appareil.

Ce n’est en aucun cas le premier brevet de smartphone enroulable que nous avons vu de Huawei. Les précédents documents décrivaient un smartphone avec un écran enveloppant, tandis qu’un autre ensemble détaillait le système d’actionnement de l’écran. On ne sait pas si ou quand Huawei lancera un smartphone enroulable. Si l’on se fie au flux de brevets, ce n’est en aucun cas un projet mort.