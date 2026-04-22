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OnePlus Watch 4 : une évolution mineure qui mise tout sur l’autonomie

OnePlus Watch 4 : une évolution mineure qui mise tout sur l’autonomie

Sans keynote, sans teasing, presque sans narration. OnePlus a officialisé la OnePlus Watch 4 de manière étonnamment silencieuse. Un lancement en demi-teinte qui reflète peut-être une réalité plus simple : cette nouvelle génération ressemble fortement à la précédente.

OnePlus Watch 4 : Un lancement inhabituel… qui en dit long

Dans un marché où chaque smartwatch tente de se démarquer à coups de nouveautés, OnePlus adopte ici une stratégie inverse. La OnePlus Watch 4 apparaît sans véritable mise en scène, directement via une fiche technique publiée en ligne.

Un choix surprenant, surtout pour une marque historiquement attachée à une communication forte. Mais à y regarder de plus près, cette discrétion semble cohérente avec le produit lui-même : une mise à jour incrémentale, presque conservatrice.

Une fiche technique solide… mais déjà connue

Sur le papier, la OnePlus Watch 4 coche toutes les cases du marché premium :

Écran LTPO OLED 1,5 pouce (466 x 466 px), jusqu’à 3000 nits

Puce Snapdragon W5

2 Go de RAM/32 Go de stockage

Batterie 646 mAh

Wear OS 6 + OxygenOS Watch 8

GPS multi-systèmes, NFC, Bluetooth 5.2

Capteurs santé complets (cardio, SpO2, température, sommeil)

Résistance IP68 + IP69, 5 ATM, certification MIL-STD-810H

Boîtier en titane, verre saphir

Difficile de lui reprocher quoi que ce soit… sauf peut-être son manque de nouveauté. Car cette fiche technique est, dans les grandes lignes, quasi identique à celle de la génération précédente.

Une évolution minimale, presque invisible

Les différences avec la OnePlus Watch 3 tiennent en quelques détails :

Une luminosité d’écran légèrement améliorée

L’ajout de la certification IP69

Un design à peine affiné (plus fin et plus léger)

De nouveaux noms de coloris… sans réelle rupture visuelle

Autrement dit, la OnePlus Watch 4 ressemble davantage à une « Watch 3s » qu’à une véritable nouvelle génération. Une approche qui tranche avec la dynamique actuelle du marché, où chaque itération cherche à marquer une rupture — même mineure.

Une autonomie toujours impressionnante

Là où OnePlus conserve un avantage réel, c’est sur l’endurance. La OnePlus Watch 4 promet jusqu’à 3 jours en usage intensif, environ 5 jours en mode intelligent et jusqu’à 16 jours en mode économie d’énergie.

Dans l’univers de Wear OS, ces chiffres restent particulièrement compétitifs, surpassant même certaines références du marché, notamment du côté de Apple et de ses Apple Watch.

C’est probablement ici que se joue la vraie valeur du produit : une montre complète, mais surtout durable au quotidien.

Un positionnement flou… en attente du prix

Reste une inconnue majeure : le prix. La OnePlus Watch 3 était commercialisée autour de 349 euros. Si OnePlus conserve ce tarif — ou le réduit légèrement —, la OnePlus Watch 4 pourrait rester compétitive. En revanche, une hausse vers 379 ou 399 euros compliquerait sérieusement sa lecture. Car sans innovation notable, difficile de justifier un repositionnement premium.

La OnePlus Watch 4 pose une question intéressante : faut-il vraiment innover chaque année ? D’un côté, elle incarne une forme de stagnation évidente. De l’autre, elle capitalise sur une base déjà solide : écran qualitatif, autonomie supérieure, construction premium.

Dans un marché arrivé à maturité, où les évolutions deviennent marginales, OnePlus semble faire un pari risqué, mais lucide : prolonger une formule qui fonctionne plutôt que forcer l’innovation.

Reste à savoir si les utilisateurs accepteront cette logique… ou s’ils attendent encore qu’une smartwatch sache les surprendre.